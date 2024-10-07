МИД Мали выразил благодарность России за оперативность в поставках вооружений

Встреча главы МИД РФ и Мали С. Лаврова и А. Диопа.

ЦАМТО, 4 октября. Мали высоко ценит оперативность поставок военной техники, закупаемой у РФ и "очень заинтересована" в приобретении новой, сообщил в интервью "РИА Новости" глава малийского МИД Абдулай Диоп.

"Мы высоко ценим оперативность поставок военного оборудования, которое закупает Мали, и ту поддержку, которую мы получаем от России", – сказал А.Диоп.

Он отметил, что руководство Мали "очень заинтересовано" в закупке российских вооружений.

"Мы очень удовлетворены и ценим то значение, которое российское правительство, президент Владимир Путин придают любым просьбам, поступающим от правительства Мали. Потребности удовлетворяются максимально оперативно, что позволяет сегодня малийским силам безопасности и обороны продолжать свою работу по борьбе с террористами, а также защищать и отстаивать территориальную целостность нашей страны", – добавил министр.