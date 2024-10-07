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ТАСС

Глава ФСБ: кураторы из Вашингтона и Лондона запрещают Киеву заключить мир

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Директор ФСБ России Александр Бортников
Директор ФСБ России Александр Бортников.
Источник изображения: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Он мог быть достигнут еще весной 2022 года, заявил Александр Бортников

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Вашингтон и Лондон по-прежнему не дают Киеву заключить мир, который мог быть достигнут еще весной 2022 года. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, проходящем в Астане.

"Всем очевидны катастрофические последствия ситуации, когда жители целой страны оказываются в заложниках у Запада и поставленного им марионеточного режима, - подчеркнул глава ФСБ. - Кураторы в Вашингтоне и Лондоне по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, который реально мог быть достигнут еще весной 2022 года".

С другой стороны, заметил он, "сам [президент Украины Владимир] Зеленский, отменивший проведение президентских выборов в стране, понимает, что может удержаться у власти только в случае продолжения боевых действий". 

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