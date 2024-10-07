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ТАСС

Концерн KNDS подписал контракт на поставку Киеву 12 САУ Caesar

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Источник изображения: topwar.ru

Увеличение производственных мощностей оборонной промышленности Франции помогает поддержать Украину, добавил министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Немецко-французский оборонный концерн KNDS на международном форуме оборонных индустрий в Киеве подписал контракт на поставку Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

"Вчера на промышленном форуме, организованном в Киеве, KNDS France подписал контракт на поставку 12 гаубиц Caesar за счет финансирования со стороны Украины. Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности помогает поддержать Украину", - написал министр.

Ранее концерн KNDS сообщил об открытии филиала на Украине. Предприятие в Киеве призвано дать возможность украинской промышленности проводить техническое обслуживание и ремонт танков Leopard, зенитных самоходных установок Gepard, САУ Panzerhaubitze 2000 и Caesar, легких колесных танков AMX-10 RC. Также совместно с украинскими подрядчиками KNDS будет производить 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и выпускать запасные части для техники. 

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Страны
Германия
Украина
Франция
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