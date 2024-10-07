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На аппарате за пределами Солнечной системы отключили научный прибор

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Фото: ABACA / Globallookpress.com
Фото: ABACA / Globallookpress.com.

На Voyager 2 отключили плазменный инструмент для экономии энергии

Инженеры миссии НАСА отключили один из научных приборов космического аппарата Voyager 2, покинувшего Солнечную систему — плазменный инструмент. Это сделали ради экономии электроэнергии, запасы которой уменьшаются, сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Плазменный инструмент измеряет количество и направление плазмы — заряженных атомов — в межзвездном пространстве. Однако его данные за последние годы были ограничены из-за ориентации прибора относительно потока плазмы. Несмотря на это, его предыдущие измерения позволили определить, что Voyager 2 покинул гелиосферу в 2018 году, что стало важной научной вехой.

Для того чтобы продлить срок службы остальных приборов, инженеры НАСА постепенно отключают системы и научные инструменты, начиная с тех, которые менее важны для межзвездных исследований. Приборы Voyager 2 и его другого аппарата Voyager 1 питаются от радиоизотопных термоэлектрических генераторов, мощность которых ежегодно снижается на 4 ватта. Плазменный прибор на Voyager 1 был отключен еще в 2007 году для экономии энергии.

Сигнал на отключение плазменного инструмента на Voyager 2 был отправлен 26 сентября и дошел до аппарата через 19 часов. После этого инженеры получили подтверждение успешного выполнения команды. Аппарат продолжает нормально функционировать, что свидетельствует о правильности и безопасности инженерного вмешательства.

Решение об отключении было связано с тем, что прибор собирал данные только раз в три месяца во время поворотов аппарата. Другие инструменты, такие как подсистема плазменных волн, могут продолжить измерять плотность плазмы при прохождении через межзвездное пространство ударных волн от солнечных извержений.

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Компании
NASA
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