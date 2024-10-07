США изучают возможность запуска на Тайване производства ЗУР Stinger

ЦАМТО, 4 октября. США оценивают возможность запуска на Тайване производства зенитных управляемых ракет Stinger.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Liberty Times со ссылкой на высокопоставленного тайваньского военного.

Отмечается, что США планируют в следующем году отправить на остров специальную группу для оценки технических и производственных возможностей, а также мер по обеспечению кибербезопасности Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST) для производства ракет.

Если соответствующая сертификация будет успешно пройдена, то, как отмечает газета, производство ЗУР Stinger на острове может начаться в 2026 году.

В США уже долгое время муссируется вопрос о проблемах на предприятиях американского ОПК. Так, согласно недавним утечкам в СМИ, Тайвань лишь в этом году получил зенитные ракеты Stinger и другое оборудование, продажа которого была согласована Вашингтоном еще в 2019 году.