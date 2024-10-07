На верфи BAE Systems спущена на воду шестая АПЛ класса "Эстьют"

ЦАМТО, 4 октября. Компания BAE Systems сообщила о состоявшейся на верфи в Барроу-ин-Фернесс спуске на воду АПЛ класса "Эстьют", предназначенной для ВМС Великобритании.

Спущенная на воду многоцелевая АПЛ "Агамемнон" является шестой из семи заказанных для ВМС Великобритании подводных лодок класса "Эстьют", которые спроектированы и строятся на предприятии в Барроу-ин-Фернесс. Как планируется, в ближайшее время начнется следующий этап программы испытаний корабля, предшествующий ходовым испытаниям.

В настоящее время пять подводных лодок класса "Эстьют" уже состоят на вооружении ВМС Великобритании, продолжаются работы над седьмой и последней АПЛ серии.

Как сообщал ЦАМТО, BAE Systems должна построить для ВМС Великобритании 7 АПЛ класса "Эстьют". Головная подлодка серии, (S119) "Эстьют", была заложена 31 января 2001 года и официально передана ВМС Великобритании в ноябре 2010 года. Вторая подлодка, (S120) "Эмбуш", вошла в боевой состав ВМС 1 марта 2013 года, третья, (S121) "Артфал", – 18 марта 2016 года, четвертая, (S122) "Одейшес", – 23 сентября 2021 года. Пятая АПЛ серии, (S123) "Энсон", была передана командованию ВМС Великобритании 31 августа 2022 года.

Как планируется, последняя подлодка класса "Эстьют" будет поставлена ВМС Великобритании в 2026 году.

97-метровые 7400-тонные АПЛ класса "Эстьют" являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Они предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил и могут использоваться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, высадки групп десанта и сбора разведывательной информации. Подлодки вооружены комбинацией из 38 тяжелых торпед "Сперфиш" и КР "Томагавк" (TLAM). По заявлению ВМС, АПЛ может поражать корабли/подводные лодки противника на расстоянии до 1000 миль. Подлодки обеспечат защиту новых авианосцев класса "Куин Элизабет", а также имеющихся ПЛАРБ "Вэнгард" и перспективных "Дредноут" ВМС Великобритании.