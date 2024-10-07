Войти
Военное обозрение

Медведев: Единственной формой привлечения россиян к СВО останется контракт

183
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия продолжит работу по набору контрактников для участия в специальной военной операции, заключение контракта останется единственной формой привлечения российских граждан к СВО. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Мобилизации в России, о которой постоянно твердит Киев, не будет, набор контрактников продолжится до «полной и окончательной победы над врагом». Как заявил накануне Медведев, контракт — это единственная форма привлечения россиян к участию в СВО. На данный момент приступила к работе специальная межведомственная комиссия в составе Совбеза по комплектованию ВС России контрактниками, указ о формировании которой Путин подписал 20 сентября.

Зачисление на контракт — единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО. Работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах нашей страны.

— написал зампред Совбеза на своей странице во «ВКонтакте».

Как уже сообщалось, решение продолжить комплектование ВС России контрактниками было принято по итогам прошлого года, россияне весьма активно идут на контракт, не последнюю роль в этом играют федеральные и муниципальные выплаты, а также поддержка семей военнослужащих. По данным, предоставленным Медведевым, за первое полугодие 2024 года контракты подписало более 190 тысяч человек. В среднем в сутки подписывается одна тысяча контрактов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 04:02
  • 1
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 23:56
  • 5102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 22:49
  • 622
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М
  • 06.10 01:11
  • 127
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.10 00:04
  • 1
Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр
  • 05.10 23:51
  • 1
В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80
  • 05.10 21:53
  • 1
Россия расширит производство Су-57
  • 05.10 21:45
  • 4
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 05.10 21:35
  • 1
Учебный центр ВМФ подготовит почти 100 операторов БПЛА для береговых войск флота
  • 05.10 05:50
  • 0
Об ОТР, их роли, и возможностях.
  • 04.10 20:04
  • 0
Ответ на "Балтийский плацдарм: ставка на море"
  • 04.10 19:08
  • 0
Ответ на "Европа взяла «курс на войну»"