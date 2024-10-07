Медведев: Единственной формой привлечения россиян к СВО останется контракт

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Россия продолжит работу по набору контрактников для участия в специальной военной операции, заключение контракта останется единственной формой привлечения российских граждан к СВО. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Мобилизации в России, о которой постоянно твердит Киев, не будет, набор контрактников продолжится до «полной и окончательной победы над врагом». Как заявил накануне Медведев, контракт — это единственная форма привлечения россиян к участию в СВО. На данный момент приступила к работе специальная межведомственная комиссия в составе Совбеза по комплектованию ВС России контрактниками, указ о формировании которой Путин подписал 20 сентября.

Зачисление на контракт — единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО. Работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах нашей страны.

— написал зампред Совбеза на своей странице во «ВКонтакте».

Как уже сообщалось, решение продолжить комплектование ВС России контрактниками было принято по итогам прошлого года, россияне весьма активно идут на контракт, не последнюю роль в этом играют федеральные и муниципальные выплаты, а также поддержка семей военнослужащих. По данным, предоставленным Медведевым, за первое полугодие 2024 года контракты подписало более 190 тысяч человек. В среднем в сутки подписывается одна тысяча контрактов.