Бесшумные охотники (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)

FAZ: Россия уделяет особое внимание работе присутствию своих кораблей в Балтике

Россия уделяет пристальное внимание Балтийскому морю, пишет FAZ. Автор совершил рейс на немецкой субмарине и убедился, что, где бы она ни проплывала, российские корабли каждый раз оказываются совсем рядом.

Петер Карстенс (Peter Carstens)

Где бы ни проплывала немецкая подводная лодка в Балтийском море, российские корабли каждый раз оказываются совсем рядом. На флоте говорят о многомерных шахматах. Наш автор присоединился к немецким морякам.

Военный корабль взял курс на U33. Быстро изменив направление, он на большой скорости направляется к перископу субмарины. Прицел, выступавший из воды едва ли на 40 сантиметров, был единственным, что можно было разглядеть на U33. Его было трудно различить в бурном море за островом Борнхольм, но и нельзя сказать, что он был совсем невидимым.

Только погрузившись под воду, подводные охотники могут быть в полной безопасности от преследователей. "Дальность 2700 метров, 2500!", – кричит первый лейтенант Анна А. Изнутри лодки она берет на прицел перископа расстояние и курс потенциального нападающего. Молодая женщина следит за ситуацией. Пока неясно, удастся ли ей взять ситуацию под контроль. У нее есть всего несколько секунд.

В центре управления U33 – помещении размером с немецкую котельную – за происходящим следят 18 членов экипажа. Там, на 25 квадратных метрах, заваленных кабелями, проводами и секретными дорогостоящими технологиями, работают солдаты на моторной станции, офицеры гидролокаторов и боцманы, оружейные мастера, несколько радиоспециалистов – и, конечно, командир U33, капитан Йоханнес Нестлер.

Они сидят плечом к плечу в красновато-зеленом свете экранов и арматуры. В центре стальной камеры находятся два перископа: более крупный Sero 14 и более узкая труба attack ace, оснащенная только оптикой для прицеливания. Трубки можно регулировать и поворачивать с помощью рукояток. Затем принимается решение: офицер рекомендует командиру срочно нырнуть перед приближающимся военным кораблем. Последний взгляд на русский разведывательный корабль, движущийся в нескольких милях и в другом направлении, затем Нестлер приказывает: "Быстро погрузиться на 40 метров". 35-летний морской офицер уже провел много лет на подводных лодках, служа вахтенным офицером в разных экипажах, прежде чем флот доверил ему свою собственную лодку, которая обычно действует в одиночку в морских просторах.

Опуститься на 40 метров за минуту

То, что происходит после его команды, может обескуражить неопытного наблюдателя: как будто по мановению волшебной палочки, 56-метровый стальной колосс наклоняется вперед и погружается в глубину. "20 метров . . . 30 метров . . . 35 метров", – спокойно докладывают инженеры. Спустя минуту U33 достигает глубины 40 метров и одновременно с этим удаляется от места погружения со скоростью около десяти километров в час. Над покинутым местом теперь кружат другие корабли – "Майн" и "Рейн", минный тральщик "Диллинген" и, конечно, "Василий Татищев", российское разведывательное судно, оснащенное средствами электронной разведки и глушения сигнала.

Накануне U33 покинула Карлскруну под лучами яркого солнца; команда провела выходные в маленьком симпатичном шведском городке, а теперь снова вышла в море. Впереди их ждет еще неделя испытаний. Как только они покидают шведские территориальные воды, сразу откуда ни возьмись появляется российский корабль – "наша тень", как говорит первый вахтенный офицер Пол Б.

Когда U33 погружается под воду, он становится практически невидимым и неслышимым; корабль даже может скрыться от новейших технологий. И это несмотря на то, что Балтийское море мельче, чем почти любое другое; средняя глубина составляет 55 метров.

Уважительное отношение к противнику

Однако для подводных лодок Балтийское море особенность работы – не укрытие в подводных каньонах, а использование уникального и характерного рельефа воды, объясняет главный инструктор эскадры подводных лодок, капитан фрегата Рудольф Ленте. Соленость, температура и давление воды образуют слои и колонны, в которых подводная лодка может почти исчезнуть, но при этом почти ничего не слышать и не видеть. Поэтому подводный бой в Балтийском море – это своего рода многомерные шахматы. По ощущениям, вполне подходящий вид спорта для русских.

И действительно, на борту U33 нет ни единого человека, который бы не отзывался о своих соперниках с должным уважением. Команда на борту, обычно состоящая из 28 моряков, – это сплоченное сообщество. На подводных лодках ВМС ходят только семь экипажей, от "Альфы" до "Гольфа", в совокупности – чуть менее 200 человек. На U33 экипаж "Фокстрот". Они называют свою лодку "лисой", и на нашивках на их форме тоже изображена хитрая лиса. Все они приписаны к 1-й эскадре подводных лодок, базирующейся в Эккернфёрде.

Военно-морской флот располагает шестью старыми лодками класса 212A. Вместе с Норвегией на конец десятилетия запланировано строительство нового судна, однако в своем классе немецкие субмарины по-прежнему очень ценятся. Прилагаемые Россией усилия по отслеживанию их перемещения свидетельствуют об уважении, которое они испытывают к U33 и другим единицам, состоящим на балансе у эскадры. Многие военные корабли НАТО, включая американские авианосцы, сталкивались с неприятным сюрпризом на учениях, когда немецкая подводная лодка пробиралась сквозь все кольца безопасности на расстояние выстрела. В экстренной ситуации это было бы именно так.

Столкновения с российским флотом – обычное дело для НАТО в Балтийском море. Однако российская агрессия нарастает, это ощущается даже среди подводных лодок. На предыдущей неделе "Фукс" пришвартовался у острова Готланд вместе с другими кораблями в рамках учений "Балтик Вивер". Там немецкое подразделение сопровождали все более мощные российские военно-морские силы: первоначально – один лишь разведывательный корабль класса "Вишня".

Западным соседям он отлично знаком; как минимум из-за характерных радарных надстроек. С одной стороны, это обычное дело. Но присутствие русских все же заставляет соблюдать меры предосторожности. Вообще-то использование личных мобильных телефонов на подводных лодках всегда запрещено: помимо данных о местонахождении, предоставляемых с мобильных телефонов, необходимо хранить в тайне контактные и банковские данные.

Российский морской разведывательный самолет кружит над регионом

Напряженность возникла после прибытия еще двух российских военных кораблей: корветов типа "Стерегущий" – кораблей, специализирующихся на охоте за подводными лодками. На их борту находились боеспособные экипажи. Два корабля, "Бойкий" и "Сообразительный", принадлежат Балтийскому флоту. Как только U33 нырнула, один из корветов направился к месту ее последнего нахождения. Если бы немецкая лодка быстро не нырнула на глубину, русские могли бы запросто навести перископ, считают на флоте. С помощью активного гидролокатора они также пытались взять "лису" на прицел; такие звуки, похожие на треск гидролокатора, можно было услышать позже на борту U33. Они издаются для того, чтобы по отражению звуковых волн сделать вывод о размере и положении лодки.

Кроме того, над районом учений кружил российский морской разведывательный самолет, хотя и держался на расстоянии. Так что U33 не страдает от недостатка внимания. Подобные встречи, о которых экипаж может многое рассказать, укрепляют уверенность в том, что и в Балтийском море времена радикально изменились. Теперь Россия уделяет особое внимание шпионажу в этом регионе, а ее корабли обследуют подводные кабельные и энергетические линии. Недавно за портом Брунсбюттель шпионили с помощью беспилотников, которые, предположительно, были запущены российскими подразделениями в Балтийском море. А обстоятельства взрыва "Северного потока" до сих пор окончательно не выяснены.

U33 оставалась под водой в течение многих часов, теперь пришло время "подготовиться к всплытию". Следующая команда – "всплыть, продуть". Это означает, что ранее затопленные камеры плавучести заполняются воздухом под давлением, чтобы лодка могла всплыть. Когда лодка достигает перископной глубины, время слепого плавания заканчивается, экипаж снова получает GPS, и рулевой Кристофер Х. может только теперь проверить по бумажной карте, не отклонились ли они от фактического курса.

Теперь центр управления говорит: "Потопить до перископной глубины", и U33 снова погружается. В течение следующих нескольких часов лодка следует за минным тральщиком на большей глубине, который, согласно сценарию, прорезал узкую полосу в воображаемом минном поле. Максимальная концентрация для всех на борту, пока лодка движется без зрительного контакта. Учения проходят достаточно успешно, и их необходимо повторить, если представится такая возможность, решает командир Нестлер. После двух недель в море и нескольких дней под водой команда "Фокстрота" в начале сентября снова берет курс на Эккернфёрде. Русские некоторое время следовали за ними, но повернули задолго до того, как достигли территориальных вод Германии. А моряки теперь могут не только выкурить сигарету, но и отправить текстовое сообщение домой с мыса Аркона.

Когда вскоре после шести утра следующего дня в Кильском фьорде появляется военно-морской мемориал, Нестлер стоит на мостике. Еще несколько часов, и U33 и "Фокстрот Фокс" вернутся в Эккернфёрде. Почти все вахтенные офицеры-стажеры также добрались до места. Анна А. и еще шесть человек смогут в будущем служить вахтенными офицерами на подводных лодках военно-морского флота – в опасном мире, вдали от людей, но все же в пункте назначения своей мечты.