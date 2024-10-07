Войти
ТАСС

Боец РФ: танк Т-90М "Прорыв" выдерживает попадание противотанковой ракеты

146
0
0
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В Минобороны России рассказали, что экипаж танка уничтожил группу ВСУ, которая мешала продвижению штурмовых подразделений на авдеевском направлении

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Танк Т-90М "Прорыв" способен выдержать попадание противотанковой управляемой ракеты, сообщил командир танкового взвода с позывным Чиж.

"Приходилось, по нам отрабатывали четыре ПТУРа, машина полностью выдержала. Работали камикадзе - вытаскивали ее же, горящую, из боя. Было много всего, но машина держит", - рассказал Чиж на видео, предоставленном Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что экипаж танка уничтожил группу Вооруженных сил Украины, которая мешала продвижению штурмовых подразделений на авдеевском направлении. "Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и огнем осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм успешно поразили цели", - добавили там.

Отмечается, что огонь так называемой полупрямой наводкой позволяет экипажам танков оставаться незамеченными для средств воздушной разведки и контрбатарейных средств при уничтожении военных объектов противника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 04:02
  • 1
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 23:56
  • 5102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 22:49
  • 622
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М
  • 06.10 01:11
  • 127
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.10 00:04
  • 1
Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр
  • 05.10 23:51
  • 1
В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80
  • 05.10 21:53
  • 1
Россия расширит производство Су-57
  • 05.10 21:45
  • 4
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 05.10 21:35
  • 1
Учебный центр ВМФ подготовит почти 100 операторов БПЛА для береговых войск флота
  • 05.10 05:50
  • 0
Об ОТР, их роли, и возможностях.
  • 04.10 20:04
  • 0
Ответ на "Балтийский плацдарм: ставка на море"
  • 04.10 19:08
  • 0
Ответ на "Европа взяла «курс на войну»"