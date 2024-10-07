Боец РФ: танк Т-90М "Прорыв" выдерживает попадание противотанковой ракеты

В Минобороны России рассказали, что экипаж танка уничтожил группу ВСУ, которая мешала продвижению штурмовых подразделений на авдеевском направлении

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Танк Т-90М "Прорыв" способен выдержать попадание противотанковой управляемой ракеты, сообщил командир танкового взвода с позывным Чиж.

"Приходилось, по нам отрабатывали четыре ПТУРа, машина полностью выдержала. Работали камикадзе - вытаскивали ее же, горящую, из боя. Было много всего, но машина держит", - рассказал Чиж на видео, предоставленном Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что экипаж танка уничтожил группу Вооруженных сил Украины, которая мешала продвижению штурмовых подразделений на авдеевском направлении. "Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и огнем осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм успешно поразили цели", - добавили там.

Отмечается, что огонь так называемой полупрямой наводкой позволяет экипажам танков оставаться незамеченными для средств воздушной разведки и контрбатарейных средств при уничтожении военных объектов противника.