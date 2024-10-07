Еще в сентябре стало понятно, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР) обречена, рассказали танкисты и снайперы группировки войск «Восток», которые освобождали населенный пункт. Их слова 4 октября приводит Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские войска прорвались одновременно с двух флангов — в районе населенных пунктов Водяное и Пречистовка. Экипаж танка Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) заходил в Угледар с запада, прокладывая путь штурмовикам.

Командир танка рассказал, что по ним стреляли из всех орудий, сверху атаковали дроны-камикадзе, трал выдержал четыре подрыва, но динамическая защита и дополнительно установленные слои брони не подвели.

«При подходе с западной стороны к Угледару зачищали опорные пункты. Непосредственно мой танк выполнял задачи по преодолению минно-взрывных заграждений, огневой поддержиу штурмующим группам. <...> Противник пытался огрызаться, но бесполезно», — рассказал командир танкового взвода с позывным Берсерк.

По словам бойцов снайперских подразделений объединения группировки войск «Восток» из Забайкалья, когда российские войска взяли под контроль последний путь отхода на север, оставшиеся украинские боевики начали в панике убегать со своих позиций. Подавить сопротивление удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп.

«Для противника снайпер — это страшная сила. Если видят снайпера, то по своему опыту — сразу летит всё туда. Но мы стараемся, поражаем цели», — прокомментировал старший снайпер под позывным Саймон.

В оборонном ведомстве добавили, что украинское командование бросило на защиту Угледара самые боеспособные подразделения, из-за чего потеряла значительную часть элитных формирований и бронетехники.

О том, что Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Угледар в ДНР, Министерство обороны страны сообщило 3 октября.

Политолог Иван Мезюхо заявил в беседе с «Известиями», что освобождение Угледара российской армией обернется для Украины далеко идущими последствиями как военного, так и политического характера, так как город являлся одной из ключевых точек украинской обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.