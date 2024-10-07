МАПЛ "Агамемнон" вывели из эллинга

Источник изображения: topwar.ru

Многоцелевая атомная подводная лодка (МАПЛ) "Агамемнон", известная среди моряков Королевского флота как "Агги", успешно покинула эллинг. В ближайшие дни ожидается её спуск на воду и физический запуск реактора, после чего начнутся ходовые испытания, в ходе которых субмарина постепенно будет передаваться флоту. Если все пройдёт успешно, то ввод в эксплуатацию намечен на начало следующего года.

Некоторые скептики высказывают опасения, что для новой лодки будет сложно найти экипаж. Однако я уверен, что это не станет проблемой, так как остальные пять лодок этого типа находятся в базах, и, объединив экипажи, можно сформировать половину необходимого состава.

Недавно появилась информация о завершении ремонта дока № 9 в Девонпорте. Однако пока неизвестно, будет ли заведена туда подводная лодка "Ойдешиос", которая уже больше года стоит на приколе в ожидании ремонта. Адмиралтейство также не озвучивало, сколько времени займёт восстановление субмарины, которая всего три года назад вступила в строй.

Последняя из серии "трафальгаров", МАПЛ "Триумфан", также находится в Девонпорте и, по всей видимости, будет отправлена в отстойник.

По неофициальным данным, частично собранный корпус ПЛАРБ "Дредноут" переместили на спусковую позицию в эллинге. Если это правда, то ввод в строй последней, седьмой лодки типа "Эстьют", "Эйджинкорт", может быть отложен на неопределённый срок. Однако, как уже упоминалось ранее, все лодки этого типа находятся в базах, поэтому наличие или отсутствие седьмой субмарины в целом не имеет большого значения.

Следует отметить, что раньше британские ПЛАРБ всегда сопровождались "лодками-охотниками", МАПЛ. Сейчас от этой практики отказались по неизвестным причинам.

Ещё одна мысль, не связанная непосредственно с темой статьи. Согласно открытым источникам, ядерный арсенал Британии составляет 225 специальных боеголовок (БЧ), и предполагается его дальнейшее сокращение до 180 к концу 20-х годов. Это вполне логично, учитывая, что ПЛАРБ "Дредноут" будет иметь 12 ракетных шахт. Это даже больше, чем у британских ПЛАРБ, которые сейчас выходят на боевое патрулирование с 8 баллистическими ракетами (БРПЛ) "Трайдент". Если предположить, что каждая ракета может нести от 8 до 14 БЧ, то на борту находится от 64 до 112 БЧ. Это означает, что в случае войны остальные БЧ могут быть не использованы. Вторая ПЛАРБ едва ли успеет пройти через Атлантику, принять ракеты, вернуться в Фаслейн, установить БЧ и произвести пуск.

И в заключение, срок службы МАПЛ "Эстьют" определён в 25 лет, и у первой лодки он истекает в 2035 году. Очевидно, что сроки службы будут продлеваться, не в последнюю очередь потому, что лодки в основном стоят. Соответственно, ресурс корпуса и реактора расходуются по минимуму. Однако продление сроков эксплуатации влечёт за собой дорогостоящий ремонт. Как Адмиралтейство будет выходить из этой ситуации, мы увидим уже в ближайшее время.

Источник изображения: topwar.ru

Уже на воде.