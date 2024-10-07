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Военное обозрение

Представлено фото сборки первого FA-50PL для Польши.

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Источник изображения: topwar.ru

Редакция польского портала опубликовала фотографии с корейской фабрики в Сачхоне. Это основной завод производителя самолетов FA-50 – Korean Aerospace Industries. На нем представлен первый выпускаемый в настоящее время самолет FA-50 в финальной версии PL.

На хвосте машины имеется надпись FA-50PL и номер 5013. Таким образом, это первый самолет версии PL. На данный момент поставляемые в Польшу самолеты GF (Gap Filler) имеют тактические номера от 5001 до 5012. Как видите, планер уже интегрирован и стоит на собственном шасси.

В настоящее время ведется его оснащение. На открытых участках можно увидеть электрические кабели. В отличие от машины на переднем плане, у машины на втором плане уже установлено заднее оперение.

Согласно условиям договора о покупке FA-50 от сентября 2022 года, первые FA-50PL должны появиться в Польше в 2025 году. Согласно заявлениям KAI, многие из этих 36 самолетов в настоящее время находятся «на различных стадиях производства». Как видите, темпы производства на корейских заводах действительно впечатляют.

Источник изображения: topwar.ru

Польский вариант получит радар класса Raytheon Phantom Strike AESA (с активным электронным фазовым сканированием) и канал передачи данных Link 16. Самолет будет интегрирован с управляемыми авиабомбами GBU-12 Paveway II массой 500 фунтов (230 кг) и дополнительно. топливные баки емкостью 1136 литров, блок наблюдения и прицеливания Sniper ATP и ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder. Использование всех возможностей последнего станет возможным благодаря использованию нашлемной системы прицеливания (HMD). Не менее важной будет интеграция оборудования для дозаправки в воздухе.

План также включает интеграцию с американскими ракетами AIM-120 AMRAAM.

Интересно, что закупки оружия между Польшей и Кореей осуществляются «в обоих направлениях». В последние дни Корея подписала контракт с польской группой WB на закупку польских барражирующих боеприпасов Warmate 3, что может открыть путь к закупкам дальнейшей продукции этой компании.

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Страны
Польша
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
FA-50
GBU-12
Warmate
Компании
KAI
Navantia
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