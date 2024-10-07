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ТАСС

Спецкор ТАСС на МКС заявил, что мир без "Спутника-1" был бы совершенно другим

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Запуск космического аппарата "Спутник-1"
Запуск космического аппарата "Спутник-1" с космодрома "Байкрнур", 4 октября 1957 года.
Источник изображения: © РКК "Энергия"/ТАСС

Иван Вагнер пояснил, что этот космический аппарат стал толчком, без которого бы не было современных спутников

МКС, 4 октября. /ТАСС/. Запущенный 67 лет назад "Спутник-1" стал первым шагом, без которого не стало бы тысяч сегодняшних спутников. Мир, в котором первого космического аппарата не существовало, был бы совсем другим, заявил космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на МКС Иван Вагнер.

"Мы уже давно привыкли к их помощи. Без современных спутников мир был бы другим - без интернета и телевидения в проблемных зонах, удобной навигации и связи, долгосрочных метеопрогнозов и подробных карт. Но без "Спутника-1" не было бы ни первого шага, ни такого массового увлечения космонавтикой, рождающего великие имена и изобретения", - заявил он.

Он добавил, что первый спутник мог лишь передавать сигнал, по которому можно было изучить проходимость волн и работу аппаратуры в экстремальных условиях. Сегодняшние же аппараты исчисляются десятками тысяч и выполняют самые разные задачи.

4 октября 1957 года на орбиту Земли с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник - советский космический аппарат "Спутник-1". Его запуск ознаменовал начало космической эры. 

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