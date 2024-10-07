Два российских БТР-82А выдержали бой с 19-ю бронемашинами ВСУ

Источник изображения: Фото: "Отвага2004

Это произошло в первой половине августа текущего года в Курском приграничье. Силы вторжения, состоящие из смешанной колонны 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, на большой скорости двигались по одной из дорог.

При помощи разведывательного дрона было установлено, что всего на нашей земле было 19 единиц техники - БТР M1126 Stryker и бронеавтомобили различных типов.

Против них действовали два БТР-82А 810-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Как сообщает телеграм-канал "ГрязныйСвободный13", разместивший кадры эпичного сражения, боевые машины были так грамотно расставлены, что их хватило, чтобы уничтожить восемь транспортных средств противника огнем 30-мм пушек. Еще четыре поразили другие подразделения, пять ушли в тыл, а пару добили чуть позже.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004

В опубликованном видео можно заметить, что какие-то вражеские броневики загорались на ходу, другие пытались уйти с основной дороги, но их также подбивали. Некоторые водители не справлялись с управлением и направляли машины в кювет. Разгром был полный. Он не позволил неонацистам зайти в тыл нашим войскам.

Видео: "ГрязныйСвободный13"