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ТАСС

ГИКЦ им. Титова обеспечит 30 запусков военных и гражданских спутников до конца года

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ГИКЦ имени Г.С.Титова
Главный испытательный Космический Центр имени Г.С.Титова Космического командования Войск ВКО.
Источник изображения: Анатолий Жданов / «Московский комсомолец»

Начальник центра полковник Антон Оголев рассказал, что в этом году Главный центр участвовал в пуске 11 ракет космического назначения и обеспечил запуск 40 космических аппаратов различного назначения

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главный испытательный космический центр (ГИКЦ) имени Германа Титова до конца года обеспечит запуски 30 космических аппаратов гражданского и военного назначения. Об этом сообщил начальник центра полковник Антон Оголев.

"В этом году Главный центр участвовал в пуске 11 ракет космического назначения и обеспечил запуск 40 космических аппаратов различного назначения. Также нам потребуется обеспечить запуски еще 30 космических аппаратов как гражданского, так и военного назначения", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

4 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День Космических войск. Российская орбитальная группировка состоит из более чем 190 космических аппаратов, на управлении ГИКЦ находятся свыше 100 из них, включая управление российским сегментом МКС и навигационной системой ГЛОНАСС. 

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Страны
Россия
Компании
ГИКЦ им. Титова
Проекты
ГЛОНАСС
МКС
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