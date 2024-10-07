ГИКЦ им. Титова обеспечит 30 запусков военных и гражданских спутников до конца года

Начальник центра полковник Антон Оголев рассказал, что в этом году Главный центр участвовал в пуске 11 ракет космического назначения и обеспечил запуск 40 космических аппаратов различного назначения

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главный испытательный космический центр (ГИКЦ) имени Германа Титова до конца года обеспечит запуски 30 космических аппаратов гражданского и военного назначения. Об этом сообщил начальник центра полковник Антон Оголев.

"В этом году Главный центр участвовал в пуске 11 ракет космического назначения и обеспечил запуск 40 космических аппаратов различного назначения. Также нам потребуется обеспечить запуски еще 30 космических аппаратов как гражданского, так и военного назначения", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

4 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День Космических войск. Российская орбитальная группировка состоит из более чем 190 космических аппаратов, на управлении ГИКЦ находятся свыше 100 из них, включая управление российским сегментом МКС и навигационной системой ГЛОНАСС.