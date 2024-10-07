Войти
ТАСС

Более 50 НИОКР ведутся для оснащения Космических войск перспективным вооружением

161
0
0
Военнослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником военного назначения
Военнослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником военного назначения.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Как сообщили в МО РФ, за текущий год российская система предупреждения о ракетном нападении, а также системы контроля космического пространства и противоракетной обороны зафиксировали более 300 пусков российских и зарубежных ракет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ ведутся в целях оснащения Космических войск РФ перспективным вооружением. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - говорится в сообщении министерства, приуроченном к Дню Космических войск.

В Минобороны отметили, что за текущий год российская система предупреждения о ракетном нападении, а также системы контроля космического пространства и противоракетной обороны зафиксировали более 300 пусков российских и зарубежных ракет - как баллистических, так и космического назначения.

На сопровождение были приняты более 1,8 тыс. космических объектов. Проконтролировано было выведение на орбиты свыше 800 аппаратов и сход более чем 1,1 тыс. космических объектов. "Благодаря своевременному оповещению и принятию решений удалось не допустить столкновений космических аппаратов российской орбитальной группировки с другими космическими объектами", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что боевые расчеты космодрома Плесецк провели в этом году два пуска ракет-носителей, которые вывели на орбиту три космических аппарата в интересах Минобороны, а силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск провели более 450 тыс. сеансов управления российскими спутниками. "Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 120 тыс. сеансов обеспечения управления космическими аппаратами", - заключили в Минобороны РФ.

День Космических войск был введен указом президента РФ Владимира Путина в 2006 году. Праздник приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии - космодром Байконур) в Казахстане. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Байконур
Плесецк
СККП
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 04:02
  • 1
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 23:56
  • 5102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 22:49
  • 622
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М
  • 06.10 01:11
  • 127
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.10 00:04
  • 1
Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр
  • 05.10 23:51
  • 1
В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80
  • 05.10 21:53
  • 1
Россия расширит производство Су-57
  • 05.10 21:45
  • 4
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 05.10 21:35
  • 1
Учебный центр ВМФ подготовит почти 100 операторов БПЛА для береговых войск флота
  • 05.10 05:50
  • 0
Об ОТР, их роли, и возможностях.
  • 04.10 20:04
  • 0
Ответ на "Балтийский плацдарм: ставка на море"
  • 04.10 19:08
  • 0
Ответ на "Европа взяла «курс на войну»"