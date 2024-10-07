Более 50 НИОКР ведутся для оснащения Космических войск перспективным вооружением

Как сообщили в МО РФ, за текущий год российская система предупреждения о ракетном нападении, а также системы контроля космического пространства и противоракетной обороны зафиксировали более 300 пусков российских и зарубежных ракет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ ведутся в целях оснащения Космических войск РФ перспективным вооружением. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - говорится в сообщении министерства, приуроченном к Дню Космических войск.

В Минобороны отметили, что за текущий год российская система предупреждения о ракетном нападении, а также системы контроля космического пространства и противоракетной обороны зафиксировали более 300 пусков российских и зарубежных ракет - как баллистических, так и космического назначения.

На сопровождение были приняты более 1,8 тыс. космических объектов. Проконтролировано было выведение на орбиты свыше 800 аппаратов и сход более чем 1,1 тыс. космических объектов. "Благодаря своевременному оповещению и принятию решений удалось не допустить столкновений космических аппаратов российской орбитальной группировки с другими космическими объектами", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что боевые расчеты космодрома Плесецк провели в этом году два пуска ракет-носителей, которые вывели на орбиту три космических аппарата в интересах Минобороны, а силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск провели более 450 тыс. сеансов управления российскими спутниками. "Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 120 тыс. сеансов обеспечения управления космическими аппаратами", - заключили в Минобороны РФ.

День Космических войск был введен указом президента РФ Владимира Путина в 2006 году. Праздник приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии - космодром Байконур) в Казахстане.