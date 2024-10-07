Яхтенный спор: в Балтийске место оборонного завода может занять туристическая зона

Планы строительства яхтенной марины на территории судоремонтного предприятия вызвало критику ветеранов ВМФ

Планы переноса цехов 33-го судоремонтного завода с острова Русский в Балтийске ради строительства яхтенной марины вызвали негативную реакцию во флотской среде. О намерениях создать туристическую зону с гостиницами и торговыми центрами на месте оборонного предприятия накануне заявили в Корпорации развития Калининградской области. Ветераны ВМФ уверены: в условиях, когда регион окружен странами НАТО, судоремонтные мощности Балтийского флота нельзя ослаблять даже временно. Подробности спорного проекта и позиции сторон – в материале «Известий».

Туристическая зона вместо судоремонтного завода в Балтийске

Чиновники, которые хотят снести цеха 33-го судостроительного завода на острове Русский ради строительства яхтенной марины — это «не наши люди», — так экс-начальник штаба Балтфлота вице-адмирал Александр Бражник прокомментировал резонансные планы по созданию туристической зоны в Балтийске.

Накануне глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв заявил, что мощности 33-го завода, расположенные на острове, предлагается вывести на материковую часть, а освободившуюся территорию отдать под туристический проект с гостиницами, офисами и местами для торговли. «Интересный проект. И создание яхтенной марины возможно в акватории», — сказал он.

33-й судоремонтный завод в Балтийске, Калининградская область Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

— Все те, кто ущемляют 33-й завод, хотят заработать ещё денег, — отреагировал на эти планы Александр Бражник. — А 33-й завод нужен флоту. Нельзя к судоремонту и судостроению относится легкомысленно. Завод нельзя трогать. Это не государственный подход, я говорю как гражданин, даже не как моряк. Сейчас точно не время заниматься такими делами, как перенос судоремонтных мощностей на новое место. Наконец, надо думать о людях — нам нужны рабочие места. На заводе работают высококлассные специалисты.

В настоящее время 33-й судоремонтный завод входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и выполняет работы в интересах Балтийского флота.

В пресс-службе ОСК на запрос «Известий» о возможном переносе части 33-го СРЗ ответили: «Нам известно о планах администрации Калининградской области по созданию яхтенной марины на острове Русском. С нами обсуждался этот вопрос».

За более детальной информацией представители корпорации посоветовали обращаться в Корпорации развития Калининградской области. «Известия» направили туда запрос, на момент сдачи материала ответ не получен.

Адмиральское мнение

Большинство ветеранов ВМФ, опрошенных «Известиями», считают, что сейчас не время строить яхтенные марины на месте судоремонтных заводов.

— Завод предназначен для ремонта кораблей и судов Балтийского флота, — сказал экс-командующий Балтфлотом и экс-главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков. — Он исторически создавался, чтобы быстро и эффективно решать задачи по обеспечению технической готовности флота. Отстроить новое современное производство в интересах Балтфлота реально. Но есть вопросы, касающиеся соседства марины и боевых кораблей. Например, как организовать безопасность флота в сегодняшних условиях?

Экс-главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Адмирал считает, что в этой истории приоритет надо отдать интересам Балтийского флота.

— Решение надо принимать в интересах боевых кораблей, а также судов ВМФ и их технической готовности. И делать это на уровне командующего Балтфлотом, главнокомандующего ВМФ, Минобороны РФ, потому что завод исторически решал задачи в интересах обороны страны, — подчеркнул Виктор Чирков.

Несвоевременным считает возможный перенос судоремонтного завода ради строительства яхтенной марины и военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

— Время ремонтировать корабли — международная обстановка такая, — уверен он. — Ситуация на Балтике очень непростая. Эстонцы и финны активизировались, обсуждают планы перекрытия Финского залива. На Балтике нам надо укреплять флот, который защищает Калининградский особый район и Санкт-Петербург. Вставшие из-за поломок корабли ему силы не прибавят.

Балтийский флот во время хода стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Эксперт отметил, что высшее военно-политическое руководство уделяет флоту самое пристальное внимание.

— Сейчас много работы, — считает он. — Для нас главное — это победа. И нам бы все силы пригодились. Я бы, например, все подходящие яхты вооружил и отправил на флот. Их, наверное, не меньше, чем вымпелов в российском военно-морском флоте, и они могут быть полезны. Писатель Хемингуэй на своей яхте ловил в Карибском море немецкие подводные лодки во время Второй мировой войны. К сожалению, не все понимают, что враг, придя к нам, яхты заберет, не пожалеет. В этом можно не сомневаться.

В то же время экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев придерживается менее категоричной точки зрения. По его мнению, перенос части завода с острова Русский в Балтийск, ради создания на острове туристической зоны технически возможен, но требует тщательного анализа и планирования.

— Надо проанализировать и взвесить пользу от этого мероприятия, — отметил он. — По большому счету, это возможно, но это занимает время и требует финансовых вложений.

Адмирал подчеркнул, что перенос завода должен осуществляться не за счет Министерства обороны РФ, а за счет средств ведомства, планирующего развивать туризм на острове.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Источник изображения: iz.ru

33-й завод выполняет текущий ремонт кораблей и судов и перенос части завода потребует перемещения оборудования, но на боеготовности флота вряд ли не скажется, считает он.

— Завод не судостроительный, а судоремонтный, — сказал экс-командующий. — Можно сделать так, чтобы сначала наиболее профильный ремонт перенести, а потом остальное.

Что делают на 33-м судоремонтном заводе

Сейчас 33-й завод ремонтирует военные и корабли специального назначения, сухогрузы, нефтеналивные и научно-исследовательские суда, а также катера. Он обладает серьезными производственными мощностями. В частности, владеет двумя автономными плавучими доками (ПД-8 и ПД-33), каждый — грузоподъемностью до 4,5 тыс. тонн и позволяет поднимать суда длиной до 125 метров.

Вид на Финский залив в Санкт-Петербурге Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Кроме того, на заводе действуют оборудованные причалы для внедокового ремонта общей длиной более 1,5 км и глубиной до восьми метров, а также портальные краны грузоподъемностью до 32 тонн.

Предприятие находится в стратегически важной географической точке — в центре морских транспортных маршрутов из Санкт-Петербурга, стран Балтии и Скандинавии в западноевропейские порты.

Федор Горбунов

Максим Манаев

Андрей Федоров