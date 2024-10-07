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Известия.ru

Космическим войскам России исполнилось 67 лет

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Космическим войскам России 4 октября исполнилось 67 лет, о чем сообщили в Минобороны России. В ведомстве напомнили, что в этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры, когда с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.


«В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», — отметили в Минобороны.

В течение этого года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны было обнаружено более 300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, ракет космического назначения.

Также в Минобороны отметили, что в 2024 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели более 3 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1,8 тыс. космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 800 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 1,1 тыс. космических объектов.

«Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова обеспечили проведение 11 запусковкосмических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур с выводом 37 космических аппаратов. Боевые расчеты космодрома Плесецк провели два пуска ракет космического назначения класса с тремя космическими аппаратами военного назначения», — добавили в Минобороны.

Кроме того, оборонным ведомством сообщается, что в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 120 тыс. сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.

Ранее, 12 сентября, глава Минобороны Андрей Белоусов посетил Военно-воздушную академию в Воронеже, где проверил ход подготовки специалистов ВКС России. Также он понаблюдал, как проходит подготовка курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), которая предназначена для ремонта и обслуживания воздушных судов различного типа. Для проведения практических занятий там размещены самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Су-34
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
Плесецк
СККП
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