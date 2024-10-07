Медведев впервые собрал комиссию Совбеза по привлечению контрактников в армию

Она была образована в сентябре 2024 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел первое заседание комиссии по комплектованию вооруженных сил контрактниками. Кадры опубликованы на его странице во "ВКонтакте".

"Комиссия по комплектованию вооруженных сил контрактниками, созданная президентом России, приступила к работе", - написал Медведев.

Комиссия существует в составе Совета безопасности. Она была образована в сентябре указом главы государства. Медведев является председателем комиссии.

В числе функций комиссии координация деятельности федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и других организаций по отбору кандидатов на службу по контракту, в том числе в части совершенствования системы отбора. Также среди задач оценка комплектования армии контрактниками, оценка реализуемых мер по привлечению граждан РФ в добровольческие формирования, рассмотрение предложений о мерах материального стимулирования военнослужащих и социальной защиты их семей.