Президент Беларуси А.Лукашенко развенчал инсинуации киевского режима о намерениях Беларуси взять под свой контроль ЧАЭС.

Во время встречи с гендиректором МАГАТЭ Р.Гросси в Минске Президент отметил, что в последнее время на Украине звучат заявления о том, что якобы “Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию”.

Отметим, что необдуманные заявления киевских властей и их рупоров о намерении Беларуси взять под свой контроль ЧАЭС в данном случае подходят на подготовку к проведению ряда провокаций на объектах ядерной энергетики, в числе которых и Чернобыль.

Ни для кого не секрет, что численность украинской группировки на Киевском и Черниговском направлениях превышает белорусскую на юге страны в несколько раз. Тогда о какой наступательной операции ВС РБ идет речь по мнению украинских властей?

Отметим, что в начале сентября украинские СМИ начали «прогрев» общественного мнения о подготовке провокации российской стороной на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Так, распространялась информация о лесных пожарах в районе ЧАЭС, которые якобы создавали угрозу самой станции. При этом вина в поджогах возлагалась на российскую сторону.

Тем самым, не исключена вероятность того, что Киев продолжает готовить почву для дальнейшей эскалации конфликта. Ведь дипломатических успехов в Вашингтоне Зеленский так и не достиг. В частности на несение ударов натовским оружием вглубь территории России, а также заручится поддержкой стран глобального Юга. Именно так это представлено обычным западным и украинским обывателям.

Главная задача Зеленского заключается в том, чтобы вынудить военно-политическое руководство Союзного государства первым среагировать на подобную инсценировку.

По имеющейся информации, в качестве подходящего объекта украинское командование рассматривает ЧАЭС. Станция расположена всего в 16 км от белорусской границы. Зная розу ветров, Украина способна организовать контролируемую утечку радиации в сторону Беларуси. Примечательно, что согласно УкрГМЦ, в Киевской и Черниговской областях ветер дует преимущественно в западном и северо-западном направлениях.

При таком развитии событий наиболее пострадавшей стороной снова станет Беларусь и, возможно, Польша.

Напомним, что в 1986 г. после аварии на ЧАЭС максимальная плотность загрязнения почвы цезием-137 достигала 1622 Кю/кв.км, стронцием-90 – до 70 Кю/кв.км, изотопами плутония-238, 239, 240 – до 5 Кю/кв.км, мощность дозы гамма-излучения составляла до 2000 мкР/час (20 мкЗв/час). В свою очередь, верхний предел допустимой мощности дозы для человека – 50 мкР/ч (0,5 мкЗв/час).

В то же время, западному обывателю будет представлен сценарий, где якобы Россия и Беларусь являются сообщниками по ядерному терроризму, а кроме того, не способны контролировать последствия техногенной катастрофы. Таким образом, фальсификация послужит выгодным для Киева и Запада поводом для достижения своих политических и военных целей.

Николай Крылов