Армия США заказала роботов-мулов, способных перевозить 900 кг груза

S-MET

В армию США стали поступать роботы-мулы, предназначенные для доставки в районы боевых действий до 900 кг снаряжения, что значительно снизит физическую нагрузку на личный состав.

Контракт на поставку роботов заключен с одним из крупнейших немецких военных подрядчиков Rheinmetall Vehicles и американской компанией HDT Expeditionary Systems, которые получат по $22 млн. каждая. Всего должно быть разработано 8 опытных образцов. На сегодняшний день в армию США поставлено 16 восьмиколесных радиоуправляемых роботов S-MET компании General Dynamics Land Systems, рассчитанных на перевозку груза весом 450 кг. Они оснащаются различными системами вооружения, их также можно использовать для эвакуации раненых и обезвреживания взрывчатки. Помимо увеличенной вдвое грузоподъемности новые роботы-мулы станут менее шумными, более надежными и мощными. В арсенале приемника S-MET — система подзарядки от сети (независимая от страны пребывания), беспроводная сотовая связь и открытая модульная архитектура, упрощающая и удешевляющая обслуживание.

S-MET

Александр Агеев