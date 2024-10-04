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Техкульт

Американские ученые нашли способ делать авиакеросин из отходов кукурузы

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Самолет

Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали технологию получения топлива для самолетных двигателей из отходов сельского хозяйства. А именно – из того, что остается после сбора кукурузы: листьев, початков и стеблей. В них содержится лигнин, из которого при расщеплении можно получить углеводороды, являющиеся основой для производства авиационного керосина.

В природе есть много источников лигнина, но в данном случае используется так называемый «технический лигнин», наиболее дешевая его форма. Он не подвергается предварительной обработке, что еще больше снижает затраты на производство топлива. Ученым удалось реализовать процесс «одновременной деполимеризации и гидродеоксигенации» для удаления кислорода и получения углеводородов. Важным преимуществом нового вида топлива является его полная совместимость с существующими двигателями. Благодаря этому разработка получила поддержку со стороны авиационной отрасли, которая стремится к декарбонизации. В идеале, нужно создать топливо, которое будет на 100 % производиться из возобновляемых источников, а не из ископаемых.

Александр Мартыненко

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США
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