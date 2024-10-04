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Техкульт

Российский литографический лазер подготовят не раньше 2026 года

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Российский литографический лазер ждут в 2026 году

Заместитель главы российского Минпромторга Василий Шпак поделился информацией о создании отечественной лазерной установки для литографии.

По словам чиновника, аппарат будет готов не раньше 2026 года, и после этого Россия станет уже третьей страной, выпускающей такие установки — вслед за Японией, а также США (компании GigaPhoton и Cymer соответственно). На сегодняшний день специалистами ГК «Лассард» созданы первые прототипы лазера в количестве двух единиц, их полноценные испытания будут запущены будущем году, а к 2026 году планируется наладить массовое производство.

Российский литографический лазер ждут в 2026 году

Отечественный литографический лазер начнут применять в соответствующем оборудовании, которое позволит производить 350-нанометровую полупроводниковую продукцию с дальнейшими планами по переходу на технологические нормы 130 нм. Мало того, Шпак уточнил, что ведутся работы по освоению еще более тонких, хотя и не передовых, техпроцессов, для чего разрабатываются необходимые материалы и введутся предварительные разработки по установкам на 90, а также 65 нм. К слову, еще в 2022 году говорилось о том, что в России уже готов первый прототип литографической установки, на которой даже были получены 7-нм тестовые образцы.

Макс Антонов

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