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Деловая газета "Взгляд"

Столтенбергу за развязывание конфликта на Украине угрожают пожизненным заключением

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Столтенбергу за развязывание конфликта на Украине угрожают пожизненным заключением
Столтенбергу за развязывание конфликта на Украине угрожают пожизненным заключением.
Источник изображения: @ Global Look Press/Keystone Press Agency

Адвокат: Действия Столтенберга в НАТО могут повлечь пожизненное заключение по бельгийским законам

Против экс-главы НАТО Йенса Столтенберга в Бельгии подан иск за развязывание конфликта на Украине и покушение на безопасность государств НАТО. Эти обвинения могут могут заслуживать пожизненного заключения, заявил бельгийский адвокат Филипп Ванлангендонк.

Как сообщает ТАСС, Ванлангендонк сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, что действия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, которые стали причиной конфликта на Украине, могут заслуживать пожизненного заключения по бельгийским законам. Ванлангендонк представляет интересы французского исследователя и публициста Патрика Пазена, подавшего иск против Столтенберга.

Ванлангендонк уточнил, что обвинения против Столтенберга являются серьезными, а бельгийское законодательство предусматривает возможность пожизненного заключения за такие преступления, так как в стране отменена смертная казнь. Он также отметил, что любое лицо или организация, пострадавшие от конфликта на Украине, могут присоединиться к расследованию.

Иск против Столтенберга за участие в развязывании конфликта на Украине, покушение на безопасность государств НАТО, преступления против мира, причинение ущерба жизни и здоровью группы лиц был подан в суд Брюсселя 27 сентября и на данный момент ожидается его рассмотрение. Адвокат подчеркивает, что действия Столтенберга угрожали безопасности всех государств НАТО и их граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга. В своей первой речи на посту Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

Ольга Иванова

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Украина
Проекты
NATO
1 комментарий
№1
04.10.2024 10:51
Надо как-то помочь товарищам Патрику Пазену и Филиппу Ванлангендонку!
Найти законные методы. Может поделиться какой информацией.
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