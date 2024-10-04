Адвокат: Действия Столтенберга в НАТО могут повлечь пожизненное заключение по бельгийским законам

Против экс-главы НАТО Йенса Столтенберга в Бельгии подан иск за развязывание конфликта на Украине и покушение на безопасность государств НАТО. Эти обвинения могут могут заслуживать пожизненного заключения, заявил бельгийский адвокат Филипп Ванлангендонк.

Как сообщает ТАСС, Ванлангендонк сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, что действия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, которые стали причиной конфликта на Украине, могут заслуживать пожизненного заключения по бельгийским законам. Ванлангендонк представляет интересы французского исследователя и публициста Патрика Пазена, подавшего иск против Столтенберга.

Ванлангендонк уточнил, что обвинения против Столтенберга являются серьезными, а бельгийское законодательство предусматривает возможность пожизненного заключения за такие преступления, так как в стране отменена смертная казнь. Он также отметил, что любое лицо или организация, пострадавшие от конфликта на Украине, могут присоединиться к расследованию.

Иск против Столтенберга за участие в развязывании конфликта на Украине, покушение на безопасность государств НАТО, преступления против мира, причинение ущерба жизни и здоровью группы лиц был подан в суд Брюсселя 27 сентября и на данный момент ожидается его рассмотрение. Адвокат подчеркивает, что действия Столтенберга угрожали безопасности всех государств НАТО и их граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга. В своей первой речи на посту Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

Ольга Иванова