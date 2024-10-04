Аэродромы России получат второе рождение.

Одним из приоритетов проекта бюджета на 2025–2027 годы стало развитие и модернизация сети российских аэродромов: расходы на аэродромную сеть существенно увеличиваются. Налицо смена государственной политики в области транспортной инфраструктуры. Это прямо связано с текущей геополитической ситуацией, но не только с этим.

Проект бюджета предусматривает среди прочих и значительные расходы на транспортную инфраструктуру. Среди них особо выделяется проект "Развитие опорной сети аэродромов". На реконструкцию и строительство не менее 77 аэродромов выделено 166 млрд руб. Это значительно больше, чем закладывалось до сих пор по федеральному проекту "Развитие региональных аэропортов".

После развала 1990-х

После деградации инфраструктуры авиаперевозок в 1990-е годы развитие аэропортов и аэродромной сети происходило точечно, в тех местах, где сохранилось авиасообщение. Российские авиакомпании зарабатывали в основном на зарубежных рейсах в Европу (а также в Северную Америку, Японию и Южную Корею) и на обслуживании турпотока (преимущественно в Турцию, Египет, Юго-Восточную Азию и Китай). Кроме того, Россия зарабатывала на транзитных рейсах европейских авиаперевозчиков в страны Азии.

Аэропорты, обслуживающие эти пассажиропотоки, развивались на коммерческой основе. Бюджетные вливания были необходимы лишь иногда для реконструкции взлетно-посадочных полос и навигационного оборудования. По мере роста пассажиропотока значимой проблемой стало отсутствие надежной авиационной связи напрямую между регионами, без необходимости совершать пересадку в Москве.

Для ее решения сперва было введено бюджетное субсидирование межрегиональных перелетов. Программа постоянно расширяется. В 2024 году в нее вошло 28 новых маршрутов, общее число которых теперь лишь чуть не дотягивает до трех сотен (то есть составляет 293).

Рост пассажиропотока и увеличение количества рейсов вызвали усиление требований к инфраструктуре. В 2018 году был принят проект "Развитие региональных аэропортов", в рамках которого субсидировалась стоимость билетов на межрегиональных рейсах (на маршрутах минуя Москву). Кроме того, частично субсидировалось приобретение авиакомпаниями в лизинг воздушных судов для этих маршрутов, а также производилась реконструкция (и строительство новых) взлетно-посадочных полос.

С 2019 по 2021 год включительно вводилось в эксплуатацию по две ВПП в год. В 2022–2024 годах выполнение программы продолжилось. При этом в 2022 году было введено в эксплуатацию пять ВПП, в 2023 году семь ВПП, а на 2024 год было запланировано завершение работ и сдача 28 реконструированных и строящихся ВПП (как правило, взлетно-посадочная полоса строится несколько лет). На 2025-2026 годы запланировано завершение реконструкции взлетно-посадочных полос еще четырех аэродромов.

Но встал вопрос, как должно пойти развитие аэродромной сети в дальнейшем – и с какой целью.

Причина смены приоритетов

Завершающаяся в этом году программа комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры (КПМИ) формировалась в 2017-2018 годы. В 2022 году ситуация кардинально изменилась. Евросоюз (а также Великобритания и Канада) закрыли свое небо для российских самолетов, а Россия в ответ запретила пролеты над своей территорией самолетам из 36 недружественных стран.

Это изменило пассажиропотоки. В Европу чаще всего теперь летают либо через Турцию, либо через страны Закавказья. В Северную Америку – через Турцию или Эмираты. Но в Европу стало летать значительно меньше российских туристов. Возник спрос на некоторые внутренние туристические маршруты. Изменение внешнеторговых связей увеличило пассажиропоток в Китай, в Казахстан и Киргизию. Нагрузка на действующие аэропорты существенно перераспределилась.

Наконец, поворот на Восток привел к ускорению экономического развития Сибири и Дальнего Востока, запуску там ряда важных для страны проектов. И это заставляет предпринять усилия по повышению транспортной связности этих территорий (и с точки зрения автомобильных и железных дорог, и с точки зрения воздушного транспорта).

Продолжение конфликта на Украине заставляет задуматься и о резервировании сети аэродромов, чтобы в особых обстоятельствах имелась возможность перенаправить воздушные рейсы в другие аэропорты.

Планы на завтра

Для достижения всех целей необходим новый план модернизации наземной инфраструктуры пассажирского авиатранспорта, который должен исходить из складывающейся на сегодняшний день системы приоритетов.

"Модернизация региональных аэропортов – крайне важный элемент для развития гражданской авиации нашей страны. Такие проекты находятся на особом контроле у правительства и Минтранса", – заявил в феврале 2024 года в Москве на отраслевой конференции "PRO Аэро" начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Александр Аверкиев. В конференции приняли участие более 140 ведущих экспертов страны, которые представляли 34 российских аэропорта, аэропортовые холдинги, отраслевые органы власти, проектные и подрядные организации. Обсуждались итоги и планы развития авиационной отрасли.

К осени все предложения были сведены в единую систему в рамках проекта "Развитие транспортной системы России". Сейчас в опорную сеть гражданских аэродромов входит 228 объектов. К 2030 году их количество, по данным Минтранса и Росавиации, увеличится до 242.

Модернизации подлежат 129 аэродромов (до 2027 года – 77). Капитальный ремонт запланирован на 53 из них. На остальных 76 будет производиться реконструкция и осуществляться новое строительство.

Можно сказать, что фактически десятки аэродромов Россия построит заново. В сегодняшних ценах общий объем работ (до 2030 года включительно) оценивается в 381,1 млрд рублей. Расходы федерального бюджета составят 264,7 млрд.

Значительная часть этих расходов предназначена для приведения в нормативное состояние аэропортов с высоким физическим износом или нуждающихся в модернизации. Но цель проекта "Развитие транспортной системы России" в создании мультимодальной транспортной инфраструктуры, повышающей внутреннюю связность страны и обеспечивающей развитие ее взаимодействия с дружественными странами, которые становятся нашими основными деловыми партнерами.

В нулевые годы можно было не торопиться и следовать за ростом спроса. Государство вкладывалось в развитие транспортной инфраструктуры только в тех точках, где без этого было невозможно. Вложения в развитие инфраструктуры в основном следовали за интенсификацией полетов.

Сейчас ставится задача действовать на опережение и создавать инфраструктуру на вырост. А направлений будущего роста несколько. Это и развитие Юга Сибири и Дальнего Востока, где осуществляются масштабные проекты создания новых территориально-производственных комплексов. А также расширение кооперации, деловых, межгосударственных и туристических контактов с нашими восточными и южными соседями и укрепление взаимодействия со странами Юго-Восточной Азии.

Дмитрий Скворцов