В Софии отметили 45-летие полета первого болгарского космонавта Георгия Иванова

В рамках праздничных мероприятий в Русском доме также состоялась премьера документального фильма, посвященного Юрию Гагарину, "Обнимаю мир"

СОФИЯ, 3 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Первый болгарский космонавт Георгий Иванов стал главным героем праздничных мероприятий, состоявшихся в Русском доме в Софии. Как сообщает корреспондент ТАСС, в Российском культурно-информационном центре отметили 45-летие полета Героя Советского Союза в космическое пространство и годовщину запуска первого искусственного спутника земли, которая состоялась 4 октября 1957 года.

"Ваш полет с Николаем Рукавишниковым проходил в очень непростых, экстремальных условиях, но, благодаря мужеству, высокому профессионализму и слаженной работе советско-болгарского экипажа, космический корабль "Союз-33" благополучно вернулся на Землю. Ваш героизм, самоотдача и глубокая преданность делу освоения космического пространства является примером для подражания для молодого поколения исследователей Вселенной и вдохновляет будущих первооткрывателей на новые свершения", - отметила в своем поздравлении посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

"Как космонавт Юрий Гагарин является примером для России, так и вы являетесь примером для всех болгарских граждан", - подчеркнул в обращении военный атташе посольства РФ Вадим Долгих.

Видеопоздравления в адрес Георгия Иванова прислали российские летчики-космонавты Петр Дубров, Виктор Савиных, Валерий Корзун, Сергей Залетин и Олег Артемьев.

Просчитан каждый шаг

"45-лет со дня полета - весьма длинный период, но пока мы живы, будем отмечать этот день, тем более приятно быть в Русском-культурном центре, где у меня есть много друзей, для нас он в Болгарии наш второй дом. Вместе с друзьями мы сегодня отмечаем 67 лет запуска первого искусственного спутника Земли и 45-летие моего полета. Наш с Рукавишниковым полет в целом прошел нормально. Когда человек подготовлен, знает, что может произойти и что в каждой конкретной ситуации нужно делать, страха он не испытывает, он выполняет поставленную задачу. Каждое наше с Николаем действие было отработано на тренажерах. Мы были подготовлены к испытаниям, знали, что надо делать", - поделился Георгий Иванов своими воспоминаниями о полете в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Нынешнему поколению космонавтов желаю здоровья, хорошей подготовки и выполнения таких же полетов, которые выполняли Олег Кононенко и Николай Чуб, установившие рекорд по длительности нахождения на МКС, проведя на космической станции более 370 суток", - сказал Иванов.

В апреле 1979 года болгарский и советский космонавты Георгий Иванов и Николай Рукавишников совершили полет на космическом корабле "Союз-33". Во время полета, продолжавшегося с 10 по 12 апреля, произошел сбой в работе главного двигателя, обратный путь экипажу пришлось совершать в нештатном режиме, осуществляя спуск по баллистической траектории при почти десятикратных перегрузках. Мягкое приземление стало для космонавтов невероятной удачей и вторым днем рожденья.

В рамках праздничных мероприятий в Русском доме состоялась премьера документального фильма, посвященного Юрию Гагарину, "Обнимаю мир".