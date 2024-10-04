Куренков: спасательные службы России и Белоруссии готовы работать плечом к плечу

Куренков оценил совместные российско-белорусские учения спасательных служб

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Александр Куренков во время проведения совместных российско-белорусских учений заявил о готовности спасательных служб России и Белоруссии работать плечом к плечу для защиты территорий.

На базе учебно-тренировочного комплекса Ногинского спасательного центра МЧС России прошло масштабное демонстрационное учение, в котором приняли участие Александр Куренков и его коллега, глава МЧС Белоруссии, Вадим Синявский по случаю 25-й годовщины образования Союзного государства.

"Мы ещё раз подтвердили готовность идти нога в ногу, развивать чрезвычайные службы во имя защиты нашего населения и территорий… Слаженность с белорусской стороной высочайшая, мы не только нога в ногу, но и плечом к плечу выполняем совместные задачи", - сказал Куренков.

Он отметил, что ежегодно проводятся более 200 совместных мероприятий. На этот раз в учениях было задействовано почти 800 человек и 150 единиц техники, включая самолёт Ил-76, шесть вертолетов и беспилотники.

Спасатели отработали совместные действия по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера по 6 вводным, таким как наводнение, авария на горно-химическом комбинате, на самолёте, на железно-дорожной станции, природные пожары, доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от ЧС районы.

После чего, на водоеме выступила группа спасателей на флайбордах, прошел парад автомобильной и авиационной техники, торжественный марш парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС России, десантировались парашютисты с флагами двух стран.

В ведомстве отметили, что учения завершились торжественным награждением отличившихся в работе спасателей, в котором принял участие госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.