Вагенкнехт выступила против размещения ракет США в ФРГ

Депутат Бундестага также выступила за переговоры с РФ по Украине

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Депутат Бундестага, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт призвала к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине и выступила против размещения американских ракет на территории ФРГ.

"Меня раздражает, когда нам постоянно говорят о высокой морали, и когда не позволяют говорить с [президентом РФ Владимиром] Путиным по этическим соображениям", - заявила Вагенкнехт, выступая на финальном митинге демонстрации под девизом "Пусть никогда больше не будет войны!", которая прошла в Берлине в День германского единства. При этом депутат выступила против применения двойных стандартов. "А как насчет многих американских политиков, которые несут ответственность за многие, многие войны последних нескольких лет, в которых были убиты миллионы людей", - отметила она.

В то же время политик обвинила правительство ФРГ в том, что оно слепо следует тому, что говорят в Вашингтоне. "Мы снова сталкиваемся с перспективой размещения американских ракет средней дальности в Германии. Боже мой, это безумие", - констатировала Вагенкнехт. "Мы не должны продолжать двигаться в этом направлении. То, что происходит, чертовски опасно", - заявила депутат.

Она также раскритиковала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая, по мнению политика, представляет угрозу безопасности Германии. "И чтобы остановить вас [Бербок], мы здесь сегодня. Мы не хотим быть втянутыми в войну", - резюмировала Вагенкнехт, добавив, что не быть втянутым в конфликт - это позиция и всех других партий.

День германского единства

3 октября в День германского единства в центре Берлина прошла массовая демонстрация под девизом "Пусть никогда больше не будет войны!". Финальный митинг состоялся на площади Большая Звезда в парке Большой Тиргартен - недалеко от Бранденбургских ворот и дворца Бельвю. Помимо Вагенкнехт, на нем выступил депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер. Когда депутат говорил о праве Украины на самооборону, присутствующие освистали его. СДПГ, по словам Штегнера, по-прежнему является частью движения за мир. По окончании конфликта на Украине должно быть дипломатическое решение, считает он.

По оценкам полиции, в демонстрации приняло участие чуть менее 10 тыс. человек, в то время как организаторы заявили примерно о 30 тыс. Манифестанты выступали, в том числе, против поставок оружия Украине и Израилю, размещения ракет США в Германии. Правопорядок обеспечивали около 1 тыс. полицейских.

ФРГ в четверг отмечает 34-ю годовщину объединения страны - День германского единства, который является национальным праздником и нерабочим днем. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской демократической республики (ГДР) - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германия. Основные торжества при участии руководства страны проходят в этом году в административном центре Мекленбурга - Передней Померании - Шверине.