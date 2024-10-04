MW: на "Уралвагонзаводе" изучают захваченный у ВСУ танк Leopard 2A6

Немецкие "Леопарды" оказались “совсем не тем неуязвимым супероружием, как утверждалось”, сообщает Military Watch Magazine. Большинство этих танков, имевшихся у ВСУ, уничтожены, а как минимум один новый Leopard 2A6 поступил для изучения на “Уралвагонзавод”. Так что Россия получит данные о сильных и слабых сторонах техники НАТО "из первых рук".

Новые кадры подтверждают, что минимум один из поставленных Германией и захваченных у украинских войск основных боевых танков Leopard 2A6 поступил для изучения на “Уралвагонзавод”, головное российское предприятие по производству танков. Российские СМИ сообщили, что специалисты анализируют узлы, системы и подсистемы танка для сбора разведданных о его возможностях, в том числе для оценки фактического военно-технического уровня различных систем и самой трофейной машины.

В отличие от американских M1A1 Abrams, которые также уже были захвачены российской армией в ходе конфликта, танки Leopard 2A6 не строились специально на экспорт, а были взяты непосредственно из запасов немецкой армии. Таким образом, есть основания полагать, что в компоновке машины есть секретные технологии.

Leopard 2 на сегодняшний день — самый популярный класс танков в НАТО. В настоящее время эти машины эксплуатируют 15 членов альянса, тогда как еще несколько стран либо уже заказали, либо готовятся разместить первые заказы. Среди них, в частности, оказалась Финляндия, которая присоединилась к альянсу в апреле 2023 года и имеет на вооружении более 200 машин, включая 100 новых вариантов Leopard 2A6.

Таким образом, есть мнение, что российские вооруженные силы будут рады информации о сильных и слабых сторонах этих танков, полученной из первых рук благодаря доступу к самому современному варианту. Российские войска также захватили старые танки Leopard 2A4, которые поступили на Украину в гораздо бóльшем количестве, хотя устаревшие машины вряд ли станут источником решающей разведывательной информации.

Танки Leopard 2A6 впервые были развернуты на передовой в июне 2023 года в ходе масштабного наступления ВСУ, и в последующие же дни понесли большие потери, которые были подробно задокументированы. Захват нескольких танков подтвержден на видео, а кадры, опубликованные российскими подразделениями на передовой в начале сентября, показывают буксировку подбитого Leopard 2A6 и еще более поврежденного M1A1 Abrams под стратегическим городом Авдеевка. 21 апреля были опубликованы кадры, подтверждающие захват еще одного Leopard 2A6. Россия сама производит танки, значительно более продвинутые, чем Leopard 2A6, и выгода от “обратной инженерии” ожидается лишь весьма скромная. Поэтому гораздо ценнее возможность лучше понять сильные и слабые стороны танка на случай конфронтации с НАТО. Кроме того, эти сведения могут быть переданы стратегическим партнерам, таким как Сирия и Белоруссия, которые также столкнулись на своих рубежах с враждебными членами НАТО, вооруженными Leopard 2.

Часть оставшихся Leopard 2 ВСУ бросила на рывок в Курской области в начале августа, и кадры подтверждают их уничтожение. Эти машины в основном были зарезервированы для элитных подразделений, таких как 47-я механизированная бригада ВСУ, а их участие в наступлении на российские позиции стало для Москвы особенно чувствительным вопросом из-за исторической памяти о немецких танках в авангарде фашистского вторжения с 1941 года.

В январе было подтверждено, что большинство Leopard 2 на службе ВСУ уже выведены из строя в боях с российскими войсками, при этом более четверти уничтожены полностью, а остальные повреждены так, что украинская армия не в состоянии их отремонтировать. В числе прочих источников, журнал Foreign Affairs подчеркнул, что танки не оправдали возложенных на них ожиданий и оказались “совсем не тем неуязвимым супероружием, как предсказывалось”. “Из менее сотни Leopard 2 на вооружении ВСУ минимум 26 подбиты. Другие не могут продолжать службу из-за трудностей с ремонтом и обслуживанием”, — отмечалось в статье. Ожидается, что потери еще больше подорвут репутацию танка и его экспортные перспективы за пределами западного мира.