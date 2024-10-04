Хорошее окружение: российские войска освободили Угледар

Разгром украинского гарнизона ставит фронт ВСУ под угрозу обрушения на юге Донбасса

Российская армия освободила Угледар в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны РФ. Этот город был превращен ВСУ в мощный укрепленный район, ожесточенные бои за который велись с первых дней проведения специальной военной операции. Эксперты отмечают, что разгром гарнизона ВСУ ставит украинский фронт под угрозу обрушения, как минимум, в южном Донбассе.

Военное значение Угледара

— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении Министерства обороны.

До начала боевых действий в Угледаре проживали более 15 тыс. человек. Он строился как крупный центр каменноугольной промышленности — в основном в нем проживали шахтеры, работающие на шахтах «Южнодонбасская №1» и «Южнодонбасская №3», и их семьи.

Город был крупным опорным пунктом обороны противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Роман Шкурлатов.

Вид на Угледар Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

— У Угледара очень выгодное географическое положение — он расположен на господствующей высоте, — объяснил он. — Многоэтажная застройка позволяла хорошо простреливать подступы к нему. Там удобно было оборудовать наблюдательные и пункты запуска БПЛА, как разведывательных, так и ударных. Средства РЭБ оттуда могли давить наши дроны и связь. Противник этими преимуществами активно пользовался.

Российская армия пыталась штурмовать Угледар практически с самого начала спецоперации.

— Лобовые штурмы там не получились, — напомнил Роман Шкурлатов. — Наша пехота понесла потери в так называемых дачах — малоэтажном пригороде Угледара — и отступила. Но всему приходит конец, и наше командование реализовало план охвата города, перерезав и поставив под огневой контроль все пути сообщения, подвоза и эвакуации. Это сработало.

Положение ВСУ в Угледаре ухудшилось сразу после того, как началась курская авантюра, куда бросили большое количество огневых средств и личного состава, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— В результате город оказался вначале в оперативном, а потом практически в полном окружении, — отметил он. — Украинская пропаганда говорит, что они всех вывели, но ей нельзя доверять. Из Дебальцевского котла они в свое время тоже всех якобы спасли. А потом выяснилось, что там огромное количество военнослужащих было брошено командиром.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

В Угледаре оборонялась 72-я бригада, так называемые черные запорожцы.

— Ее командира эвакуировали до того, как положение подразделения стало безвыходным, потом, правда, отругали и сняли, — отметил эксперт. — Но в городе осталось много брошенных и раненых, которых не собирались эвакуировать. Их количество еще предстоит подсчитать после того, как город будет окончательно зачищен.

Роман Шкурлатов согласен с тем, что 72-я бригада ВСУ понесла тяжелейшие потери.

— Это было одно из наиболее боеспособных соединений ВСУ, — уточнил он. — Фактически оно перестало существовать. Это чувствительная потеря для украинских сил, особенно с учетом того, что они сейчас формируют бригады из насильно мобилизованных, которые не имеют боевого опыта и мотивации служить.

Как будет развиваться наступление после Угледара

За Угледаром есть несколько крупных укрепрайонов, которые надо будет взять прежде, чем наша армия окончательно выбьет ВСУ из донецкой агломерации и выйдет к степям, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Сейчас важно оперативно развить наступление на плечах отходящего противника в сторону Богоявленовки, — считает Роман Шкурлатов. — Если у нас получится это реализовать, то фактически это обрушит весь фронт на данном направлении, а мы выйдем к Курахово. Там есть шанс соединиться с нашей группировкой с севера. И это может стать такой катастрофой для противника.

Курахово — это важный транспортный узел в ДНР.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Его лучше штурмовать с юга, потому что с севера его прикрывает естественная преграда — водохранилище, — отметил эксперт.

Эксперты уверены, что успехи российских войск на южнодонецком направленииставят под удар Великую Новоселовку — еще один из крупнейших логистических и оборонительных центров, от которого зависят положение подразделений ВСУ уже на запорожском направлении.

— Далее открывается ровная украинская степь, что позволит широко применять нам бронетехнику для маневренного боя, — отметил Леонков. — Мы получим возможность отрезать гарнизоны противника от путей снабжения и эвакуации. Они будут либо сдаваться, либо погибать. Превосходство в воздухе в оперативной зоне остается за нами, и у ВСУ просто не остается выбора. Это может угрожать ВСУ обрушением их фронта на юге.

Западная реакция на успехи российской армии

Россия освободила Угледар и открыла путь к потенциальному окружению большей части юго-востока ДНР, так откликнулось на новость об очередных успехах российской армии издание The Financial Times.

The Washington Post, ссылаясь на одного из командиров ВСУ, сообщила, что российские войска превосходили украинских боевиков не только численно, но и с точки зрения технической оснащенности.

Фото: AP/Oleg Petrasiuk Источник изображения: iz.ru

В последние дни украинским военным приходилось самостоятельно выбираться из Угледара пешком, без возможности эвакуации, констатировали в ВВС. Associated Press отметило, что освобождение Угледара — это очередное свидетельство затруднительного положения Украины.

Не стоит забывать, что освобождение Угледара произошло на фоне непрекращающихся попыток Зеленского заручиться дальнейшей поддержкой Запада. Киев представил американскому руководству некий «план победы», и украинская сторона ожидает, что западные партнеры обсудят его на встрече контактной группы «Рамштайн» 12 октября. Он, в частности, содержит, по информации СМИ, дополнительные требования поставок оружия для ВСУ от стран НАТО.

Как объяснил «Известиям» французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр, потеря Угледара вряд ли скажется на военной помощи, которую Киеву оказывает Запад.

— На Западе и так всем было понятно, что этот город падет рано или поздно. Там знают, что и Покровск вскоре падет, — отметил он. — Вместе с тем есть риск того, что новая неудача может подтолкнуть Киев к ряду грязных провокаций, чтобы обвинить Россию и потребовать еще больше оружия. Это может быть и удар по Запорожской АЭС, или даже по АЭС, которые расположены на территории Украины. Наконец, это может быть и провокация с использованием химического оружия.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов Источник изображения: iz.ru

Марк Рютте, который 1 октября вступил в должность генсека НАТО, констатировал, что Россия «достигла определенного прогресса на поле боя в этом году». При этом он поддержал удары оружием НАТО по целям в глубине российской территории, уточнив, что каждая страна альянса должна сама давать или нет Киеву разрешение на них.

Союзники Киева не верят в победу Украины, но и боятся потерять лицо, поэтому на словах поддерживают Киев, однако не готовы делать резких шагов в сторону эскалации, особенно в свете решения РФ внести изменения в свою ядерную доктрину, говорит «Известиям» французский политолог Амрик Шопрад.

— События на Ближнем Востоке только осложнят ситуацию для Киева. Возможно, если напряженность там усилится, это позволит Западу замолчать поражение Украины и подтолкнуть Киев к переговорам. Я надеюсь, что западные правители будут мыслить прагматично и не перейдут эту крайне опасную черту, разрешив Киеву удары вглубь РФ, — добавил он.

Фото: РИА Новости/Максим Гучек Источник изображения: iz.ru

По сообщениям американских СМИ, в Вашингтоне скептически отнеслись к так называемому «плану победы» Зеленского, который исключает переговоры с Россией. Так, ссылаясь на свои источники, Politico написало, что в администрации Байдена «обеспокоены долгосрочной траекторией конфликта». Газета The Wall Street Journal пишет, что в Белом доме не нашли в нем всеобъемлющей стратегии, что особенно важно на фоне успехов ВС РФ на поле боя. Сам же план там назвали не более чем «переупакованной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия».

Владимир Матвеев

Богдан Степовой

Андрей Федоров

Иван Дубровин