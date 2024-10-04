Фицо отметил готовность восстанавливать связи РФ и ЕС после конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии отметил, что Россия и Евросоюз нуждаются друг в друге

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Россия и Евросоюз нуждаются друг в друге. Он заявил, что готов сделать все возможное для восстановления их отношений в случае завершения украинского конфликта во время пребывания его правительства у власти.

"Если война закончится во время действия мандата этого правительства, я сделаю все возможное для восстановления экономических и стандартных отношений с Российской Федерацией, я сделаю все возможное для этого. Евросоюз нуждается в России, а РФ нуждается, конечно же, в ЕС", - приводит слова Фицо портал Teraz.

Словацкий премьер отметил, что любой конфликт "заканчивается за столом переговоров". По его словам, в Братиславе также будут заботиться о поддержании "нормальных, дружественных отношений" с Киевом. Фицо считает, что тезис о невозможности военного решения украинской проблемы "подтверждается заявлениями многих политиков, которые уже говорят о компромиссах".