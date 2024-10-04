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Турция представила беспилотную БМП ZMA-X

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Кадр: Armourdesia Military Hardware / YouTube
Кадр: Armourdesia Military Hardware / YouTube.

Компания Aselsan представила беспилотную БМП ZMA-X на выставке Teknofest

Турецкая компания Aselsan представила беспилотную боевую машину пехоты (БМП) ZMA-X на выставке Teknofest-2024, которая начала работу 2 октября. Об этом сообщает TurDef.

Машина, построенная на базе серийной БМП ACV-15, получила дистанционно управляемый боевой модуль Nefer с автоматической пушкой калибра 25 миллиметров и дымовыми гранатометами. Система управления огнем Nefer способна автоматически отслеживать движущиеся цели и выполнять расчеты для точного поражения.

«Концепции эксплуатации тяжелых беспилотных машин включают в себя поддержку бронетехники с экипажем, сопровождение пехоты в качестве средства огневой поддержки, разведку и материально-техническое обеспечение», — отметили в публикации.

Плавающая БМП ACV-15 — это турецкая модификация американской M113A1. С 1992 года было выпущено почти три тысячи машин. Гусеничная БМП обеспечивает защиту экипажа от пуль крупнокалиберных пулеметов. Машина весом 14 тонн вмещает восемь десантников.

В феврале турецкая компания Otokar представила легкий танк с пушкой калибра 120 миллиметров на выставке World Defense Show в Эр-Рияде. Машина построена на базе гусеничной БМП Tulpar.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
ACV-15
M113 БТР
Компании
Aselsan
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