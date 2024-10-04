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ТАСС

Киев получил более трети из 500 тыс. снарядов в рамках чешской инициативы

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Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

По словам посла Украины в Чехии Василия Зварича, они "уже находятся на Украине"

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Более трети из 500 тыс. запланированных к поставке Киеву по инициативе Праги до конца 2024 года артиллерийских боеприпасов уже находятся на украинской территории. Об этом сообщил портал Seznam Zpravy со ссылкой на слова посла Украины в Чехии Василия Зварича.

По словам главы украинской дипмиссии в Праге, более трети из 500 тыс. единиц боеприпасов, которые будут поставлены Киеву в рамках чешской инициативы до конца 2024 года, "уже находятся на Украине". Зварич также отрицает наличие проблем с состоянием этих  снарядов, о которых ранее сообщали СМИ и чешские власти.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова признала, что часть поставляемых Украине западными странами боеприпасов была неисправной. Изначально издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило о том, что часть артиллерийских боеприпасов, которые Украине предоставляет Запад, являются неисправными. По информации газеты, речь идет о снарядах, которые Киев получил в рамках чешской инициативы, а также из США. В августе, как отмечает газета, украинские власти проинформировали Прагу о случаях взрыва снарядов сразу после их выхода из ствола орудия. Причиной неисправности сочли старые детонаторы М515 и М51А5, разработанные еще во времена Второй мировой войны.

В марте президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла средства для закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах. В апреле чешский премьер Петр Фиала проинформировал, что в рамках чешской инициативы найдены 500 тыс. снарядов для Украины. Контракты заключены на закупку почти 200 тыс. этих боеприпасов. На приобретение оставшихся 300 тыс. снарядов, по его словам, контракты будут подписаны в ближайшее время. К настоящему моменту в инициативе участвуют 18 стран. 

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