Президент Хорватии заявил, что не даст вовлечь страну в войну из-за помощи Киеву

Зоран Миланович отметил, что отвечает лишь перед хорватским народом, а не США и Евросоюзом

БЕЛГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не даст вовлечь страну в войну из-за помощи Украине, так как он отвечает лишь перед хорватским народом, а не США и Евросоюзом.

"Пока я являюсь президентом республики и верховным главнокомандующим, хорватские солдаты, унтер-офицеры и офицеры не будут участвовать в деятельности, подталкивающей Хорватию к войне", - написал Миланович в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

Ранее Миланович отклонил предложение правительства страны по участию вооруженных сил республики в миссии "Поддержка НАТО в области безопасности и обучения для Украины" (Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU). По словам главы хорватского государства, "речь шла о прямой штабной поддержке воюющей стороны, не являющейся членом НАТО". Он также характеризовал подобный шаг как "отход от национальных интересов" Хорватии.

"Я хотел бы отметить, что Хорватия обязана помогать только своим союзникам, и мы делаем это каждый день. Все остальное - это вступление в войну, чего я не допускал и не допущу. Я отвечаю исключительно перед хорватским народом, а не перед Вашингтоном и Брюсселем. Так и останется", - подчеркнул хорватский президент.

Для преодоления президентского вето правительству Хорватии придется заручится поддержкой не менее двух третей голосов от общего числа депутатов парламента страны.

Ранее Миланович заявлял о том, что он намерен любым способом предотвратить непосредственное участие страны в конфликте на Украине. В ходе июльского саммита НАТО в Вашингтоне президент Хорватии подчеркивал, что конфликт на Украине грозит Киеву экономическим и демографическим уничтожением, а его завершение зависит лишь от Москвы и Вашингтона.