На воду спустили шестую многоцелевую АПЛ класса "Астьют" для британского флота

На верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс спустили на воду новейшую многоцелевую атомную подлодку "Агамемнон" класса "Астьют". Об этом в четверг, 3 октября, сообщает Navy Recognition со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании.

"Агамемнон" – шестая из семи подлодок класса "Астьют", заказанных для Королевского военно-морского флота Великобритании. Ее заложили в июле 2013 года. Передача планируется на конец 2025 года.

Многоцелевая АПЛ "Агамемнон", Великобритания UK Royal Navy

Напомним, что головную подлодку класса "Астьют" заложили еще в январе 2001 года. Год спустя генподрядчик, компания BAE Systems, признала, что недооценила техническую сложность и стоимость программы. В итоге к моменту ввода субмарины в эксплуатацию в августе 2010 года суммарное отставание программы от изначальных планов составляло уже 57 месяцев, а бюджет оказался превышен на 53% (1,35 млрд фунтов стерлингов) при расчетной стоимости первых трех АПЛ в 3,9 млрд фунтов стерлингов.

С опозданием сдавались все последующие подлодки данного класса: "Амбуш" – в марте 2013 года, "Артфул" – в марте 2016 года, "Одейшес" – в апреле 2020 года, "Энсон" – в августе 2022 года.

Как ожидается, последнюю субмарину серии, "Азенкур", введут в строй в конце 2026 года.

Водоизмещение субмарин класса "Астьют" – 7400 тонн, длина корпуса – 97 метров. Они развивают под водой скорость до 29 узлов. Рабочая глубина погружения – 300 метров. Вооружение – шесть 533-мм торпедных аппаратов, а также крылатые ракеты "Томагавк" и противокорабельные ракеты "Гарпун".

По сравнению с британскими АПЛ предыдущих поколений подлодки типа "Астьют" обладают меньшей заметностью, улучшены возможности для проведения операций в прибрежной мелководной зоне.

Как отмечает Navy Recognition, Королевский флот сегодня сталкивается со множеством проблем, одна из самых острых – стареющий корабельный состав. В строительстве новых кораблей, таких как фрегаты "Тип-31" и "Тип-26", а также стратегические АПЛ класса "Дредноут", наблюдается определенный прогресс, но эти проекты сталкиваются со значительными задержками и логистическими проблемами. В результате устаревшие корабли приходится сохранять на службе дольше, чем предполагалось, что увеличивает расходы на их техническое обслуживание.

Еще одной критической проблемой остается недостаточное финансирование. Хотя правительство Великобритании взяло на себя обязательства по расширению флота, сохраняется существенный дефицит бюджета. Это создает ситуацию, в которой командование Королевского флота должно тщательно балансировать между неотложными потребностями и долгосрочными инвестициями, что часто приводит к компромиссам, в которых предпочтение отдается более экономным, но не оптимальным решениям.