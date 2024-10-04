Налет отчаянья: ВСУ пытаются отвлечь внимание от своих неудач на фронте

Противник использовал более 100 БПЛА для атаки российского приграничья

Украинские формирования 3 октября попытались нанести массированный удар беспилотными летательными аппаратами по российской территории. Только над Белгородской областью были сбиты или подавлены средствами ПВО 73 дрона. В результате атак пострадали две женщины. Эксперты отмечают, что методы ВСУ не меняются: их неудачи на фронте всегда сопровождаются попытками атаковать мирное население России. Сколько беспилотников было сбито, каковы последствия на земле и какую тактику противник использовал в этот раз — в материале «Известий».

Сколько беспилотников участвовало в налете

Ночью 3 октября российские силы ПВО сбили 118 беспилотников противника, сообщили в Минобороны России.

— 73 БПЛА — над территорией Белгородской, 25 — над территорией Воронежской, 14 — над территорией Курской и один над территорией Брянской областей, — отметили в военном ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки пострадала женщина в городе Старый Оскол. Она получила резаную рану стопы. А из-за падения обломков сбитых дронов в трех частных домовладениях были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, а также поврежден легковой автомобиль.

По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, после ночной атаки БПЛА к врачам обратилась женщина, проживающая в одном из районов области. Она получила осколочное ранение средней степени тяжести. Пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Днем 3 октября противник продолжил атаковать Курскую область с помощью БПЛА.

— Много сообщений о громких звуках в небе Курска. Это отработала система ПВО по целям над Курской областью. Последствия на земле уточняются, — объяснил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Одиночные атаки в течение всего дня также продолжались и на Белгородскую область.

Зачем ВСУ бьют по городам России

Обычно формирования Украины наносят комплексные удары по российскому приграничью. В этот же раз они использовали тактику массированной атаки с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

— За последние месяцы это первый случай, когда удары наносились волнами, — объяснил он. — Запускались БПЛА со стороны Харьковской и Сумской областей. Противник использовал три типа дронов: «Баба-яга», «Паляница», «Лютый». Все они могут лететь достаточно близко к земле на высокой скорости и нести от восьми до 20 кг взрывчатки или гранаты, начиненные в том числе химическими веществами.

По словам эксперта, целью этой атаки было проверить и расшатать систему ПВО России.

— После беспилотников по Белгородскому региону противник нанес удары тремя одиночными реактивными снарядами. Они были сбиты на подлете к городу. Обошлось без жертв, — отметил он, — Наши в ответ всю ночь «утюжили» места запуска дронов и ракет противника, применяя ствольную артиллерию, РСЗО и ракетные комплексы.

Во время разговора с «Известиями» в Белгороде, где проживает эксперт, включили сигнал ракетной опасности, поэтому диалог пришлось прервать. Позже эксперт перезвонил и сообщил, что тревога была ложной и в городе все хорошо.

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин, на фоне заявлений ВСУ, что они уходят из Угледара, эта атака выглядит как желание хоть как-то компенсировать свои неудачи на фронте.

— Их любимая тактика — отступать, но при этом пытаться достать наше население. Это также проявление их ненависти к людям, потому что, атакуя наши приграничные регионы, они воюют не с нашей армией, а с мирными гражданами, — подчеркнул он. — Убивают людей, стараются вселить в них страх, ужас и неверие в собственную власть, которая якобы не способна их защитить. Вот их цель. Еще стараются не разочаровать Запад, который помогает им. Но делает он это по принципу: «корми собаку, чтобы не сдохла с голода, но громко лаяла и больно кусалась». Ведь их поставки вооружения не способны удовлетворить потребности воюющей армии.

Однако, по мнению эксперта, у Запада нет цели победить Россию на поле боя, хотя там громко кричат об этом.

— НАТО важно как можно дольше вести боевые действия на Украине, как они говорят, «до последнего украинца». По их расчетам Россия должна разориться на этой войне, в таком случае у нее ослабеют политические, экономические и военные отношения. Но тут они, конечно, просчитываются, потому что и политически мы не дрогнули, и экономически. В частности, рост ВВП ежегодно происходит на 3,5-4%, а крупные учения такие как «Океан-2024» до сих пор проводятся, — подвел итог Виктор Литовкин.

Украина часто атакует сотнями дронов

В последний раз более сотни беспилотников над российскими регионами перехватили в ночь на 29 сентября. Тогда больше всего дронов было направлено в сторону Волгоградской области — 67.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщал, что несколько подавленных и сбитых дронов упали в Воронеже и пригородах. Ростовские власти рассказали, что массированной атаке подвергся север области, раненых не было.

В Краснодарском крае, в селе Шабельское, подавленный дрон врезался в дерево и взорвался, у расположенного неподалеку дома выбило окна и двери, живущая там семья не пострадала.

10 сентября более 90 БПЛА атаковали российские регионы. Как минимум 14 были сбиты над Подольском, Раменским, Люберцами, Коломной и Домодедово. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В результате налета погибла женщина.

7 дронов были уничтожены над Калужской областью, еще 2 — над Тульской. Как сообщают местные власти, под Тулой обломки беспилотника упали на один из объектов топливно-энергетического комплекса.

Над территорией Курской области сбили 12 украинских БПЛА самолетного типа, а над Брянской – 59 беспилотников. О ночной атаке также сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, жертв и пострадавших нет.

До этого в ночь на 1 сентября было сбито 158 украинских беспилотников.

Юлия Леонова