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Военное обозрение

«Тайфун-ПВО» станет частью нового эшелона противовоздушной обороны?

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Источник изображения: topwar.ru

Вопросы повышения эффективности противовоздушного щита России сегодня стоит во главе угла в ходе государственных дискуссий по вопросам безопасности страны.

Широкое военно-техническое развитие беспилотных летательных аппаратов и в целом - средств воздушного поражения – требуют от российского оборонно-промышленного комплекса новых, в том числе - инновационных разработок, специально предназначенных для поражения целей малого размера.

По сути, речь идет о новом, – «сверхмалом» эшелоне противовоздушной обороны. И для его формирования необходимы соответствующие военно-технические средства. способные, в том числе, отражать массированные и комбинированные налеты средств воздушного поражения.

Небольшие беспилотники, прежде всего – FPV-дроны – сегодня являются одним из самых опасных средств воздушного поражения на передовой. Быстрые, маневренные, и главное – очень дешевые по сравнению с целями, которые они поражают.

Недавно заместитель Председателя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев лично посетил полигон Капустин Яр, где ознакомился с рядом новейших и перспективных средств противовоздушной обороны, способных поражать цели на малых высотах и дальности.

Источник изображения: topwar.ru

Так, Дмитрию Медведеву продемонстрировали боевую машину стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО», зенитный комплекс «Деривация-ПВО», улучшенные зенитные установки ЗУ-23 и другие мобильные средства противовоздушной обороны. На полигоне эти средства успешно поразили имитационные мишени-беспилотники.

Следует отдельно остановиться на боевой машине стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО».

Этот мобильный комплекс противовоздушной обороны был разработан и создан по инициативе Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») за счёт собственных ресурсов, по просьбе Управления Войск ПВО Сухопутных войск.

Эта боевая машина, во-первых, существенно расширяет возможности армейской противовоздушной обороны, а во-вторых, вмещает сразу пять бойцов и переносные зенитные ракетные комплексы.

Боевую машину «Тайфун-ПВО» построили на базе бронеавтомобиля повышенной защищенности «Тайфун». Она оснащена 350-сильным двигателем, коробкой-«автоматом» и независимой гидропневматической подвеской.

Машина может выдержать взрыв мощностью до 6-ми килограммов взрывчатки под днищем и под колесами. Ее баллистическая защита корпуса из керамической брони и броневой стали может уберечь экипаж от пуль калибром 12,7 миллиметра. Боевая машина «Тайфун-ПВО» обеспечивает высокую мобильность стрелков-зенитчиков ПЗРК, быстро доставляя воинов на огневые позиции.

Боекомплект экипажа «Тайфун-ПВО» - 9 зенитных управляемых ракет ПЗРК. Как отмечают создатели боевой машины, в варианте оснащения комплекса ПЗРК «Верба» обеспечивается перехват средств воздушного поражения, летящих со скоростью до 420 м/сек, на дальности от 500 до 6 тысяч метров, и на высоте до 3,5 км.

Военную инновацию от конструкторов Ижевского электромеханического завода «Купол» ряд экспертов уже заслуженно называют «произведением военного искусства».

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Страны
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
Деривация-ПВО
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