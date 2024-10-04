МНО Литвы закупило в Финляндии противотанковые мины Sentry

ЦАМТО, 3 октября. МНО Литвы объявило о поставке вооруженным силам страны противотанковых мин Sentry производства финской компании Forcit Defence в рамках контракта стоимостью 5,9 млн. евро.

Как заявлено, конструкция мин делает их особенно эффективными при поражении танков и других тактических бронированных машин.

Как заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, противотанковые мины являются важным элементом по сдерживанию противника. На выполнение минирования и закупку различных типов мин планируется выделить значительные ресурсы. На текущий момент заключено несколько контрактов и первые мины уже поставлены на склады в Литве.

По информации МНО Литвы, Sentry представляет собой дистанционно управляемую противотанковую систему минирования нового поколения, которая сочетает передовую защищенную связь и высокую поражающую способность. Она позволяет сохранить при необходимости возможность передвижения дружественных сил путем временной или полной дезактивации минного поля. Оборудование распознает и идентифицирует объекты противника, автономно устанавливает время детонации, тем самым позволяя наносить максимальный урон.

По оценке МНО Литвы, минирование является эффективным методом противодействия передвижениям противника в приграничных районах. Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии еще в начале года подписали письмо о намерениях об укреплении сотрудничества при разработке эффективных мер противодействия мобильности противника в приграничных районах.

Подписанты договорились усилить возможности противодействия мобильности вдоль восточной границы НАТО с учетом национальных потребностей, географических особенностей, а также имеющихся и планируемых военных возможностей.

Укрепление обороны на границе с Россией и Беларусью является приоритетом также для Литвы и Польши. В то время как Литва продолжает реализацию соответствующих мер для обороны Сувалкского коридора, Польша вкладывает значительные средства в собственные пограничные укрепления. По оценкам, для полной реализации мер противодействия мобильности потенциального противника в течение следующих 10 лет Литве может потребоваться до 600 млн. евро.

Как сообщал ЦАМТО, представленная на Eurosatory 2024 система состоит из мин весом 10,5 кг с каналом связи, блока управления, который обеспечивает маркировку местоположения мины с помощью GPS, а также регистрацию любого изменения ее положения и оповещение оператора. Датчики мины реагируют на присутствие транспортного средства, а не на давление гусеницы или колеса. Мина управляется с помощью блока управления и может быть удаленно деактивирована, если дружественным подразделениям необходимо пройти. Бронепробиваемость мины составляет 140 мм катаной гомогенной брони.