В СВР рассказали о взаимодействии с Азербайджаном

СВР: спецслужбы России и Азербайджана выявляют враждебные устремления Запада

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Особое место во взаимодействии спецслужб России и Азербайджана отводится выявлению враждебных устремлений западных стран, направленных на подрыв политической стабильности, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По данным службы, 2-3 октября 2024 года директор СВР РФ Сергей Нарышкин с официальным визитом посетил Баку, в ходе которого состоялась встреча с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.

"Особое место, как было отмечено, во взаимодействии СВР России с СВР и СГБ Азербайджана отводится усилиям по выявлению враждебных устремлений западных спецслужб, направленных на подрыв внутриполитической стабильности в наших государствах", - говорится в сообщении.