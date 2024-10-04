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РИА Новости

В СВР рассказали о взаимодействии с Азербайджаном

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Флаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку.
Источник изображения: © Sputnik / Мурад Оруджев

СВР: спецслужбы России и Азербайджана выявляют враждебные устремления Запада

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Особое место во взаимодействии спецслужб России и Азербайджана отводится выявлению враждебных устремлений западных стран, направленных на подрыв политической стабильности, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По данным службы, 2-3 октября 2024 года директор СВР РФ Сергей Нарышкин с официальным визитом посетил Баку, в ходе которого состоялась встреча с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.

"Особое место, как было отмечено, во взаимодействии СВР России с СВР и СГБ Азербайджана отводится усилиям по выявлению враждебных устремлений западных спецслужб, направленных на подрыв внутриполитической стабильности в наших государствах", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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