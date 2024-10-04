Зеленский признал, что союзники не готовы сбивать ракеты РФ

Президент Украины пожаловался, что западные страны готовы обеспечивать помощь в защите воздушного пространства Израиля, но не Украины

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, признал президент страны Владимир Зеленский после встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

"Что касается того, готовы ли союзники сбивать [российские ракеты и беспилотники над территорией Украины], то работаем со всеми. Пока еще не готовы", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте альянса.

Зеленский при этом пожаловался, что западные страны готовы обеспечивать помощь в защите воздушного пространства Израиля, но не Украины. "Безусловно, хочется, чтобы про Украину не забывали (на фоне обострения на Ближнем Востоке - прим. ТАСС)", - сказал он, в очередной раз призвав предоставить Киеву "соответствующее оружие" и принять решение по ударам вглубь РФ.

Ранее с идеей обеспечивать защиту воздушного пространства Украины с помощью систем ПВО на территории стран НАТО выступила Польша, однако в центральном аппарате альянса подчеркнули, что такие решения могут приниматься только по итогам консультаций всех союзников.