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Обнародованы подробности о затонувшей китайской атомной подлодке

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Фото: No Xcode Please Review / Reuters
Фото: No Xcode Please Review / Reuters.

TWZ: затонувшая в Китае атомная подлодка имела гибридную силовую установку

Затонувшая в Китае атомная подводная лодка имела гибридную силовую установку. Соответствующие подробности обнародовало издание TWZ.

В публикации со ссылкой на газету The Washington Times утверждается, что недалеко от города Ухань затонула модифицированная субмарина типа 041, которая в дополнение к воздухонезависимому двигателю была оснащена компактным ядерным реактором.

TWZ напоминает, что модернизированная субмарина типа 041 напоминает советский проект 651Э, выполненный в 1980-х годах конструкторским бюро «Лазурит». В рамках проект 651Э была создана единственная субмарина, в дополнение к штатной дизель-электрической установке получившая ядерную электроустановку.

В издании допускают, что ядерный реактор в китайской субмарине мог использоваться для подзарядки литий-ионных батарей.

В сентябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в конце мая — начале июня в Китае на верфи недалеко от города Ухань утонула новейшая атомная подводная лодка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
041 Yuan
Ядерный щит
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