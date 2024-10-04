Французский флот выбрал поставщика нового глубоководного беспилотника

Французское агентство по оборонным закупкам выбрало компанию Exail, мирового лидера в области робототехники, в качестве поставщика нового автономного подводного необитаемого аппарата, способного работать на глубине до 6000 метров.

Обеспечение контроля над морским дном, как указано в перспективном плане France 2030, стало серьезной проблемой для обороны Франции, в частности, для обеспечения суверенитета и свободы действий страны, а также для защиты ее стратегических и экономических интересов.

Подводный необитаемый аппарат A6K-M Exail

Принятая Минобороны Франции в 2022 году стратегия по ведению боевых действий на глубине предполагает, что национальные ВМС расширят свои возможности за счет приобретения глубоководных беспилотников различного типа, способных как вести наблюдение за обстановкой, так и выполнять различные операции с помощью полезной нагрузки, включая манипуляторы.

Выбранная компания Exail поставит глубоководный беспилотник A6K-M, основанный на архитектуре Ulyx, которая разработана совместно с Французским национальным институтом океанологии и технологий.

Аппарат на архитектуре Ulyx совершил первые погружения на глубину 6000 метров осенью 2023 года. Модульная платформа позволяет быстро адаптировать ее под конкретные потребности французского флота. Предполагается, что новый беспилотник будет выполнять разведывательные и наблюдательные миссии у морского дна, а также вести мониторинг состояния важной подводной инфраструктуры.

"Для нас большая честь быть выбранными французским правительством для разработки этого нового морского аппарата, который позволит флоту реализовать стратегию Минобороны, – отметил управляющий директор подразделения морских систем Exail Жером Бенделл. – Мы чрезвычайно гордимся этим признанием наших технологических достижений, которые внесут вклад в укрепление национального суверенитета".

Новый беспилотник, построенный на основе более чем 40-летнего опыта Exail в глубоководных работах, получит ряд компонентов, разработанных и произведенных самой компанией, включая инерциальную навигационную систему Phins и акустические датчики, но также сможет нести оборудование от других поставщиков, чтобы адаптировать аппарат к миссиям ВМС Франции.

Exail Technologies – новое название Groupe Gorgé, принятое после упрощения и трансформации группы в конце 2022 года. Промышленная компания специализируется на передовых технологиях в области беспилотных систем, навигационных комплексов, аэрокосмических технологий и компонентов фотоники.