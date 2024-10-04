Предназначена для рейдовых операций: ВСУ показали применение самоходной гаубицы Hawkeye

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ показали кадры, на которых запечатлено применение американской 105-мм самоходной гаубицы Hawkeye, установленной на шасси легкого бронеавтомобиля HMMWV. Как указывается, стрельбы прошли на учебном полигоне.

Несмотря на возраст системы, впервые представленной в 2011 году, она до сих пор считается экспериментальным образцом вооружений. На Украину она была передана разработчиком, компанией AM General, и приступила к испытаниям в апреле текущего года.

Hawkeye остается экспериментальным прототипом и еще не поступила в серийное производство. Выпущено всего несколько единиц, две из которых переданы армии США

- говорится в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Предполагается, что по итогам применения гаубицы на Украине будет приниматься решение о её поставках для нужд Пентагона.

Hawkeye характеризуется небольшим весом, малыми габаритами и небольшой силой отдачи, что позволяет использовать её на легких платформах. В связи с этим гаубица может предназначаться для укомплектования высокомобильных войск, обеспечивая огневую поддержку мотострелкам при проведении рейдовых операций.

Источник изображения: topwar.ru

Как поясняет разработчик, предельная дистанция стрельбы составляет 11,6 км при использовании стандартных боеприпасов и 19,5 км при применении активно-реактивных снарядов. Возможно ведение огня прямой наводкой на расстояние до 2 км. Благодаря быстрому развертыванию и снятию с позиции Hawkeye способна в течение трех минут осуществить два выстрела и покинуть угрожаемую зону. Хотя, судя по кадрам, солдаты ВСУ могли достичь большей скорострельности.