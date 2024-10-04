Войти
ТАСС

Страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары по РФ

285
0
0
Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo/ Vincent Thian

Встреча пройдет 12 октября

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Страны контактной группы по Украине сосредоточатся 12 октября на вопросе снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России. Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве. Запись мероприятия опубликовала пресс-служба альянса.

"Президент [США Джо] Байден проведет встречу в субботу, 12 октября, с союзниками и, конечно, с Украиной с фокусом на вопрос снятия ограничений [на удары по территории РФ]", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 11:25
  • 1
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 04.10 11:20
  • 5088
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.10 11:00
  • 1
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 04.10 10:51
  • 1
Столтенбергу за развязывание конфликта на Украине угрожают пожизненным заключением
  • 04.10 10:22
  • 1
О роли проекта 22350М
  • 04.10 05:06
  • 619
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.10 01:34
  • 1
Концерн «Калашников» сообщает о наращивании производства авиационных пушек ГШ-301 для СВО
  • 04.10 01:23
  • 1
Аэродромы России получат второе рождение
  • 04.10 01:12
  • 3
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 03.10 18:14
  • 1
«Нельзя допустить сближение РФ с Китаем»: Экс-глава ЦРУ высказался за возврат российской экономики под влияние Запада
  • 03.10 17:07
  • 125
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 03.10 11:22
  • 0
Польские «мундиры» не спят, а служба идет
  • 03.10 05:21
  • 106
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.10 17:48
  • 2
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга