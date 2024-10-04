Страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары по РФ

Встреча пройдет 12 октября

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Страны контактной группы по Украине сосредоточатся 12 октября на вопросе снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России. Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве. Запись мероприятия опубликовала пресс-служба альянса.

"Президент [США Джо] Байден проведет встречу в субботу, 12 октября, с союзниками и, конечно, с Украиной с фокусом на вопрос снятия ограничений [на удары по территории РФ]", - сказал он.