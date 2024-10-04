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ТАСС

АО "Решетнев" к 2030 году запустит на орбиту больше 160 спутников связи

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«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»
Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: Олег Яковлев/РБК

В частности, в 2026 году на орбиту планируется запустить аппараты группировки "Экспресс-РВ" и два спутника широкополосного доступа в интернет "Скиф"

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. 162 космических аппарата производства АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) планируется запустить на орбиту до 2030 года включительно, следует из презентации генерального директора предприятия Евгения Нестерова.

По данным, представленным на слайде презентации Нестерова на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024, до конца 2024 года планируется запустить первые два аппарата спутниковой группировки интернета вещей "Марафон-IoT". В 2025 году на орбиту отправятся еще пять "Марафонов", а также один спутник связи "Луч-5ВМ".

В 2026 году на орбиту планируется запустить аппараты группировки "Экспресс-РВ" и два спутника широкополосного доступа в интернет "Скиф". Запуск еще четырех "Скифов" намечен на 2027 год. Также в 2027 году планируется запуск аппарат связи "Ямал-501" и 44 спутников "Марафон".

Еще по 44 "Марафона" планируется вывести на орбиту в 2028 и 2029 годах. В 2029-2030 году также ожидается запуск десяти спутников "Гонец"

Переход на конвейер

В России сейчас идут работы по переходу на конвейерное производство спутников - стоимость такой трансформации производства глава Роскосмоса Юрий Борисов оценил в 60 млрд рублей.

Основные мощности для создания многоспутниковой группировки будут выстраиваться в железногорском АО "Решетнев" и химкинском НПО имени С. А. Лавочкина. Сход первого аппарат с конвейера стоит ждать в 2026 году. 

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