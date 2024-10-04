Военный эксперт рассказал об особенностях российской трехтонной бомбы

Военный эксперт Дандыкин: ФАБ-3000 поражает площадь в несколько футбольных полей

Российская трехтонная бомба ФАБ-3000 способна поразить площадь размером в несколько футбольных полей, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях этого боеприпаса, который российские силы применили против позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Это серьезное оружие, и оно оказывает деморализующее воздействие на противника. Применяется после того, как разведка убедится, что в населенных пунктах нет мирного населения и тогда по наводке с земли вылетает авиация и сбрасывает бомбу. [Зона поражения] большая, несколько сотен метров. Если представить, то это не одно футбольное поле и воронка большая Василий Дандыкин военный эксперт

«Это бомба весом в три тонны. Там приличное количество взрывчатки, она корректируемая, у нее есть возможность идти самостоятельно от самолета порядка 80 километров сейчас. Это позволяет самолету избегать деятельности средств противовоздушной обороны (ПВО). Применяется при уничтожении особо защищенных опорных пунктов противника, когда нужно уничтожить технику и бронетехнику и повергнуть войска противника в уныние. Зона поражения очень большая, и у противника, который не поражается осколками, есть контузии. В настоящее время это самый мощный боеприпас, который применяет авиация как бомбы», — сказал он.

Армия России применила трехтонную бомбу по ВСУ в Курской области. Видео удара опубликовал канал «Два майора». В сообщении под роликом говорится, что ее использовали около населенного пункта Кремяное вечером 2 октября.