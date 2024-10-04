Россия нападет, и мы должны разбить ее в первой же битве. Так считает восточное крыло НАТО (Seznam zprávy, Чехия)

SZ: в Эстонии хотят "разбить Россию в первой же битве"

На военной базе Тапа недалеко от Таллина, которую посетил журналист SZ, во всю готовятся защищать восточные рубежи НАТО. Эстонские вояки намерены в случае нападения России остановить ее еще на границе. В душе они убеждены — нападать на них Москва не собирается, пишет автор статьи.

Судя по словам высокопоставленных военных, тут никто уже не сомневается в намерении России напасть на прибалтийскую страну. Наш корреспондент побывал на крупнейшей военной базе в Эстонии.

"Добро пожаловать в лучшее место на земле", — приветствует нас эстонский военный, широко улыбаясь делегации журналистов и аналитиков в области безопасности.

"Дорогие друзья, это база Тапа", — добавляет он и впускает нас на крупнейшую военную базу в стране, которая находится примерно в часе езды от столицы Эстонии Таллина. Помимо эстонской первой пехотной бригады тут базируется значительная часть зарубежных солдат, отправленных сюда в рамах миссии НАТО.

Эту область, названную вслед за близлежащим пятитысячным городом, армия облюбовала с 1939 года, когда СССР построили здесь аэродром. Рядом же находится и главный эстонский тренировочный центр.

"Экскурсия" проходит перед самым началом ежегодной балтийской оборонной конференции, которую проводит эстонский Международный центр по обороне и безопасности.

Мы ожидаем, что военные поделятся с нами основной информацией о работе базы, эстонских вооруженных силах, иностранных подразделениях, отправленных сюда НАТО, и добавят кое-что о том, как относятся к российской угрозе, которая, кстати, и является основной темой упомянутой конференции.

Но вскоре выясняется, что мы зря ожидали типичной военной строгости и скупости на слова, касающиеся самых актуальных тем.

Наш провожатый быстро прекращает шутки и предупреждает, что на брифинг в здании командования брать электронику нам запрещено. Мы входим в помещение, где разместились эстонские, британские и французские высшие офицеры, включая начальника базы. У него на форме рядом с эстонским флагом украинский и надпись "Слава Украине". По-украински.

Перед презентацией мы узнаем, что не имеем права никого из выступающих цитировать напрямую. То есть нельзя приводить прямую речь, как и указывать, кто конкретно выступал на брифинге. Отчасти этим и объясняется, почему мы не столкнулись с ожидаемой осторожностью в высказываниях и ответах на щекотливые вопросы.

В последующие минуты создается впечатление, как будто в эстонских вооруженных силах никто ничуть не сомневается в том, что если вооруженный конфликт на Украине закончится поражением России, Кремль без колебаний нападет на Прибалтику, в том числе на Эстонию.

Важно отметить, что даже в Тапе никто не ждет, что Россия может напасть раньше. Солдат российской 76-й дивизии, которые раньше дислоцировались на базе близ эстонских границ, больше там, по словам эстонцев, нет, и, скорее всего, в обозримом будущем они туда не вернутся. Они воюют на Украине.

Но если Украина падет, русские могут быстро вернуться на свои позиции. Кроме того, благодаря военным реформам, которые проводит сейчас Россия, их там может стать больше, чем раньше, да и боевого опыта у них будет куда больше.

Напомню, что еще в 2016 году на основе моделирования и аналитики, например, американского центра RAND Corporation*, предполагалось, что если Кремль отдаст приказ российские силы могут дойти до столиц прибалтийских государств, включая Таллин, за 36 — 60 часов.

Гарнизон базы Тапа и эстонские вооруженные силы в целом сейчас видят своей главной целью предотвращение подобного сценария. И это несмотря на то, что в Эстонии всего 1,3 миллиона жителей, а у ее армии есть один собственный танк.

Остановить Россию еще на границе

Как они собираются это сделать?

В Тапе нам, из-за ограничений во времени и чувствительности информации, дают очень упрощенные ответы. Но основные пункты перечислены ясно и соответствуют тому, что эстонские политические и военные руководители публично транслируют уже давно.

Основная стратегия — направить все усилия и инвестиции на то, чтобы страна смогла устоять, приняв первый удар, и не позволила "России продвинуться хоть на метр" как минимум в первые дни и недели войны, пока не подоспеет большая часть помощи остальных государств Североатлантического альянса.

Если победы в первой битве или битвах действительно окажется решающей, то, по мнению эстонцев, это поможет не только выиграть время, то и сдержать Москву от того, чтобы от ограниченного вторжения с целью захватить Прибалтику в стиле fait acompli(быстро и без боев с остальным НАТО) она перешла к полномасштабной войне с Североатлантическим альянсом.

Еще одна причина, почему эстонцы хотят остановить российские силы любой ценой еще на границе, в том, что страна и ее вооруженные силы не так велики, чтобы попытаться нанести, например, контрудар с нескольких направлений в момент, когда русские пройдут глубже на вражескую территорию без прикрытия по сторонам. Вооруженный конфликт на Украине также показал, что Москва умеет на вражеской территории хорошо организовывать строительство оборонительных линий, которые потом очень трудно прорвать.

Иными словами, похоже, что у самого северного из прибалтийских государств просто нет других вариантов.

В распоряжении Эстонии около восьми тысяч штатных военных, включая собственных контрактников и срочников (их около половины). В это число включены также британские и французские солдаты из особой бригады НАТО, которая подчиняется непосредственно эстонскому командованию.

Сверх того страна располагает еще почти 32 тысячами военнослужащих запаса (включиться в бои за относительно короткий срок из них способны около половины). Кроме того, у Эстонии есть более 190 тысяч гражданских, кто прошел хотя бы базовую армейскую подготовку. Около половины из них сделали это после 1991 года.

После начала украинского конфликта Эстония резко увеличила оборонный бюджет (в этом году он соответствует 3,4% ВВП, а это второй по величине показатель в НАТО после Польши), закупает технику и боеприпасы, а в следующем году планирует строить на границе оборонительную линию из 600 бункеров и других сооружений. Также подготовлены меры (детали не разглашаются) против дронов и морская защита в виде мин, противокорабельных ракет и радаров.

Добавлю, что сейчас в Эстонии и прямо на местной базе находятся и американские и испанские военные с их техникой.

После посещения Тапы кажется, что эстонские военные убеждены: всего этого для первой решающей победы хватит.

Успех будет зависеть от резервистов

Судя по всему, одна из главных проблем, помимо закупки техники и боеприпасов (этот политический вопрос военные комментировать не хотят), заключается в том, что успех будет зависеть преимущественно от резервистов. Профессиональных военных для обороны страны просто недостаточно.

Самый короткий путь от российских границ до Таллина пролегает по шоссе протяженностью около 200 километров из пограничного города Нарва, который, скорее всего, станет одним из первых мест столкновения. И тут тоже кроется проблема.

Географически это удобное для обороны место, поскольку границу образует достаточно широкая река, а с юга город окружен большим озером. Но беспокойство вызывает социальный аспект.

Местное население — это в основном этнические русские, и есть опасения, что Москва пытается с помощью пропаганды привлечь их на свою сторону, что может всерьез помешать обороне города.

Но вернемся в Тапу.

Помимо участия в брифинге, мы получили возможность осмотреть технику и поговорить с расчетами. Нам показали, например, недавно купленные Эстонией самоходные гаубицы южнокорейского производства К-9, британский главный боевой танк Challenger2, французские легкие колесные машины, используемые в качестве разведывательных машин и истребителей танков, испанские зенитные комплексы NASAMSи американские ракетные комплексы HIMARS.

Посмотреть и потрогать можно было и, например, противотанковые ракеты NLAWи Javelin, а также штурмовые и снайперские винтовки и разведывательный дрон.

Во дворе перед ангарами был слышен звук работающих невдалеке бульдозеров и строителей, которые возводили новые здания, что только подтвердило слова военных о том, что база постоянно расширяется.

Но о России тут не говорится ни слова.

Задача присутствующих военных явно — исключительно презентация техники и своих способностей в управлении ею. Насколько серьезно эти ребята относятся к словам своих командиров о надвигающейся войне, в основном узнать невозможно, даже если спросить прямо.

Некоторые не отвечают ничего, говоря, что им это "не важно". Другие только пожимают плечами и говорят, что не знают. Один солдат, который высказался на эту тему, сказал мне, что, по его мнению, шансы на российское нападение хоть и не нулевые, но "очень низкие, потому что Владимир Путин знает — НАТО сильнее".

Тем не менее боевой дух тут, судя по всему, на высоте. Члены зарубежных миссий, как кажется, довольны Эстонией. Например, по словам британских танкистов, служба здесь — отличный опыт, которого на британских полигонах и базах не получить.

"Обучение отличное, особенно для молодых парней, которые тут многому учатся. Большой плюс для нас и то, что мы пробуем себя в новых условиях. Зимой тут бывают морозы до минус 20, и некоторые из нас с таким никогда не сталкивались", — говорит один из британцев в черной форме танкиста.

Он полон восторга и убеждает журналистов, с трудом выбирающихся из утробы танка Challenger2, что при сноровке пребывать внутри не так уж неприятно. "Я люблю свою работу. Я понимаю, что на вас внутренность танка давит, но я уже иначе все воспринимаю. Я рад, что я танкист", — добавляет он, отмечая, что в танк Challenger 2 без проблем втискивается и его товарищ ростом под два метра.

У самоходной гаубицы мы встретились с молодыми эстонскими бойцами, которым остается всего три месяца до окончания службы. Она продолжается от восьми до 12 месяцев, и Эстония сохраняет срочную службу с момента распада Советского Союза.

Бойцы хорошо готовы к нашему визиту. Они молоды, но все говорит о том, что опыта им не занимать. О своем оружии они знают все, о чем журналисты и представители аналитических центров их спрашивали. Видно, что они хорошо знакомы с внутренним устройством гаубицы и знают, как целиться и стрелять с помощью автоматической системы и без нее.

Некоторым из них, по словам их командира, в армии понравилось, и они решили остаться служить после срочного срока. Они могут стать профессионалами или резервистами, которые добровольно регулярно совершенствуют навыки, полученные во время срочной службы.

Из высказываний парней трудно понять, насколько надежды командиров на продолжение ими службы в армии реалистичны.

* организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО в РФ, прим. ред.

Автор: Лукаш Марек (Lukáš Marek)