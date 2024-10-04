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ТАСС

В Эстонии считают, что конфликт на Украине не завершится в среднесрочной перспективе

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Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Даже если в какой-то момент получат замороженный конфликт или что-то в этом роде, добавил глава Департамента внешней разведки Каупо Розин

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин выразил мнение, что украинский конфликт не закончится в среднесрочной перспективе.

"Война на Украине не будет завершена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то в этом роде", - сказал он в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом, заявив ранее, что намерен обсудить с ним некий план завершения конфликта, "план победы", так как в нем есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ограничился лишь констатацией того, что Соединенные Штаты изучат предложенный Киевом план.

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом так называемую формулу мира как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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