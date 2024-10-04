Итальянский флот получил первый патрульный корабль типа PPA в полной комплектации

В среду, 2 октября, на верфи Fincantieri в Муджиано (Ла-Специя) состоялась передача ВМС Италии многоцелевого корабля "Джованни делле Банде Нере". Как уточняет Naval News, это четвертый патрульный корабль класса PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) и первый в данной серии, выполненный в так называемой полной конфигурации.

"Джованни делле Банде Нере" заложили в августе 2019 года. Корабль назван в честь последнего из великих итальянских кондотьеров (так в Италии XIV—XVI веков назывались руководители военных отрядов, находившихся на службе у городов-коммун и государей), также известного как Джованни де Медичи. Спуск на воду состоялся в феврале 2022 года.

Многоцелевой патрульный корабль "Джованни делле Банде Нере", Италия Fincantieri

Программа обновления ВМС Италии, стартовавшая в 2015 году, предполагает, в том числе, закупку семи кораблей класса PPA. Первые три корабля ("Паоло Таон ди Ревель", "Франческо Морозини" и "Раймондо Монтекукколи") выполнены в облегченной версии. Полный вариант конфигурации, в котором построен "Джованни делле Банде Нере", предполагает максимальное вооружение, а также оснащение генераторными установками Isotta Fraschini Motori – дочерней компании Fincantieri.

Полное водоизмещение нового корабля составляет 6270 тонн (у первых трех PPA водоизмещение не превышало 4900 тонн), длина корпуса – 143 метра, ширина – 16,5 метра. Оснащенный дизель-газотурбинной энергетической установкой "Джованни делле Банде Нере" может развивать скорость свыше 31 узла. Дальность плавания – 5000 морских миль. Экипаж – 173 человека (возможно дополнительное размещение 30 человек).

Вооружение корабля включает установку вертикального пуска SYLVER A50 на 16 зенитных ракет "Астер-15/30", противокорабельный ракетный комплекс "Тесео", 127-мм орудие от группы Leonardo и 76-мм артустановку с управляемыми боеприпасами, два 25-мм дистанционно управляемых арткомплекса и две 324-мм трехтрубные торпедные установки.

В ангаре могут размещаться два вертолета типа NH-90 или один AW-101. На корме оборудована аппарель для быстрого спуска и подъема 11-метровой надувной лодки с жестким корпусом типа RIB.