Польша получила от США очередной кредит на покупку вооружений

ЦАМТО, 3 октября. МНО Польши 1 октября сообщило о заключении с США третьего кредитного соглашения на сумму 3,08 млрд. долл. (около 11,2 млрд. злотых).

Средства будут использованы для начала финансирования закупки 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач" компании Boeing.

Подписание нового соглашения означает, что в общей сложности США предоставили Польше кредиты на сумму 7,08 млрд. долл. (около 27 млрд. злотых). Ранее кредиты были получены в сентябре 2023 года и июле 2024 года. Как и в предыдущих случаях, речь идет о задействовании процедуры "Зарубежное военное финансирование" (FMF), предусматривающей помощь близким партнерам США. В случае с Польшей также учтена ее деятельность по поддержке Украины.

Польша является крупнейшим бенефициаром механизма FMF в последние годы. Как подчеркивают польские власти, американские кредитные предложения выгодны с точки зрения финансовых условий, однако ключевым элементом является возможность использования их для закупок военной техники или услуг в США (51% от стоимости контракта).

США являются одним из основных поставщиков военной техники для ВС Польши. Только за последние годы в число заказов вошли ЗРК "Пэтриот" PAC-3+, противотанковые ракетные комплексы FGM-148 "Джавелин", многоцелевые истребители F-35A "Лайтнинг-2", РСЗО M142 HIMARS и основные боевые танки M1A2 SEPv3 "Абрамс". В августе было одобрено межправительственное соглашение на закупку 96 ударных вертолетов AH-64E. К концу года ожидается заключение новых соглашений, в число которых, среди прочего, могут войти разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9B "СкайГардиан", дополнительные пакеты вооружения для боевых самолетов (включая ракеты AIM-9X "Сайдуиндер" и AGM-88G AARGM-ER). Кроме того, ожидается одобрение польского запроса по модернизации самолетов F-16C/D.