Войти
ЦАМТО

Польша получила от США очередной кредит на покупку вооружений

297
0
0
Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024
Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 3 октября. МНО Польши 1 октября сообщило о заключении с США третьего кредитного соглашения на сумму 3,08 млрд. долл. (около 11,2 млрд. злотых).

Средства будут использованы для начала финансирования закупки 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач" компании Boeing.

Подписание нового соглашения означает, что в общей сложности США предоставили Польше кредиты на сумму 7,08 млрд. долл. (около 27 млрд. злотых). Ранее кредиты были получены в сентябре 2023 года и июле 2024 года. Как и в предыдущих случаях, речь идет о задействовании процедуры "Зарубежное военное финансирование" (FMF), предусматривающей помощь близким партнерам США. В случае с Польшей также учтена ее деятельность по поддержке Украины.

Польша является крупнейшим бенефициаром механизма FMF в последние годы. Как подчеркивают польские власти, американские кредитные предложения выгодны с точки зрения финансовых условий, однако ключевым элементом является возможность использования их для закупок военной техники или услуг в США (51% от стоимости контракта).

США являются одним из основных поставщиков военной техники для ВС Польши. Только за последние годы в число заказов вошли ЗРК "Пэтриот" PAC-3+, противотанковые ракетные комплексы FGM-148 "Джавелин", многоцелевые истребители F-35A "Лайтнинг-2", РСЗО M142 HIMARS и основные боевые танки M1A2 SEPv3 "Абрамс". В августе было одобрено межправительственное соглашение на закупку 96 ударных вертолетов AH-64E. К концу года ожидается заключение новых соглашений, в число которых, среди прочего, могут войти разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9B "СкайГардиан", дополнительные пакеты вооружения для боевых самолетов (включая ракеты AIM-9X "Сайдуиндер" и AGM-88G AARGM-ER). Кроме того, ожидается одобрение польского запроса по модернизации самолетов F-16C/D.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
AH-64
AIM-9
F-16
F-35A
HIMARS
Javelin ПТРК
M1 Abrams
MQ-9 Reaper
Компании
Boeing
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 11:25
  • 1
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 04.10 11:20
  • 5088
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.10 11:00
  • 1
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 04.10 10:51
  • 1
Столтенбергу за развязывание конфликта на Украине угрожают пожизненным заключением
  • 04.10 10:22
  • 1
О роли проекта 22350М
  • 04.10 05:06
  • 619
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.10 01:34
  • 1
Концерн «Калашников» сообщает о наращивании производства авиационных пушек ГШ-301 для СВО
  • 04.10 01:23
  • 1
Аэродромы России получат второе рождение
  • 04.10 01:12
  • 3
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 03.10 18:14
  • 1
«Нельзя допустить сближение РФ с Китаем»: Экс-глава ЦРУ высказался за возврат российской экономики под влияние Запада
  • 03.10 17:07
  • 125
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 03.10 11:22
  • 0
Польские «мундиры» не спят, а служба идет
  • 03.10 05:21
  • 106
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.10 17:48
  • 2
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга